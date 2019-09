Admiten deficiencias en frecuencias de camiones urbanos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes,Ags.- Admite el Coordinador de Movilidad Gustavo Gutiérrez de la Torre, deficiencias en las frecuencias de camiones urbanos que conforman el sistema “YOVOY“, principalmente por las mañanas.

Actualmente el 20% de las salidas por las mañanas de las unidades no se hace en tiempo y forma por situaciones que van desde el chofer que se queda dormido, el que llega tarde o el camión que no enciende, lo que merma directamente en la calidad del servicio.

Sin embargo, aseguró que la mejoría en la prestación del servicio se está dando poco a poco, donde aún se están adaptando los choferes a una nueva forma de prestar el servicio.

Este proceso de mejora deberá culminar en que el 100% de las unidades estén en las rutas brindando un servicio con calidad y sobre todo en tiempo en sus horarios, esto para no perjudicar a los usuarios en sus traslados.

-¿Los estudiantes también se quejaban de que por las noches no hay camiones?

-Pues, mira, estamos reforzando este tema de frecuencias, de tiempos, estamos trabajando, por ejemplo en el Campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con al menos tres rutas después del horario de la prestación del servicio, entendiendo que hay estudiantes que salen hasta las diez de la noche, y así lo estamos haciendo con cada universidad de la ciudad para garantizarles el servicio.