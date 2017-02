Admite Tuca Ferretti que sí amenazó a la afición de Veracruz

Redacción

Monterrey, N.L.- Ricardo “Tuca“ Ferretti técnico de los Tigres de la UANL reconoció que sí amenazó a la afición de los Tiburones Rojos de Veracruz, luego de la bronca que se hizo en las tribunas entre las porras de ambos equipos donde los jarochos eran mayoría pero por mucho.

En rueda de prensa, el timonel brasileño ante la pregunta expresa de sí había amenazado a la afición veracruzana en caso de que allá “iban a ver“ en una posible visita del equipo del puerto a tierras regias respondió:

“… si tú piensas que voy a decir que no fue amenaza, pues si fue. ¿Por qué no? Por eso digo ponte aquí (en su lugar), que atacaran a tú hermano ¿Lo aplaudes? ¿Lo amenazas de que cuando puedas te vas a desquitar ? Dime ¿quién no? – preguntó al reportero que lo cuestionó-.

Así las cosas.