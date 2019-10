Admite Beltrán que reponer licitación en centro de residuos costaría al Municipio de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento capitalino, admitió que continúa sin resolverse la situación legal del centro de residuos sólidos que la alcaldía concesionaría a particulares.

“El tema sigue en los tribunales y estaremos al pendiente de la resolución que dé el Tribunal Administrativo y lo acataremos en dado caso”, apuntó.

El funcionario municipal dijo que el proyecto de reciclaje privado al ser una licitación pública con varios candidatos, uno de los participantes no favorecidos se quejó ante tribunales de una supuesta falla en cuanto a la elección.

“Nosotros estamos obligados a detener el procedimiento, ya que no se puede llevar el contrato final. Confiamos en que el procedimiento se llevó de la mejor manera por parte del municipio, aunque es un conflicto entre particulares”, comentó.

Beltrán Martínez incluso reconoció que un fallo a favor del demandante pudiera generarle costos al Ayuntamiento de Aguascalientes, pues tendría que reponerse el procedimiento e indemnizarse a la empresa que en su momento se declaró ganadora.

“Como son tan variables los escenarios, puede ser que se gane. Pero si el tribunal pide reponer alguna parte del procedimiento y con un documento firmado tendríamos que indemnizar. A final de cuentas no es un dinero nuestro, es de la ciudadanía y es por eso que se encuentra en stand by”, agregó.

– ¿Ya urge el proyecto?

– Ya urge. El tema es que surgió de una necesidad y claro que es un proyecto bien pensado y estamos al pendiente.

En mayo de 2018, el Cabildo de Aguascalientes aprobó el proyecto de un centro de residuos con capital privado que luego fue avalado por el Congreso del Estado.

La empresa favorecida en la licitación fue Pimsa, que por cierto ha sido señalada de supuestos trabajos deficientes en otras entidades como Quintana Roo.

Beltrán destacó que en la última etapa, el demandante ya no se presentó. Lo cual el secretario calificó de “buena señal”.