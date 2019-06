Administración de alcalde de Pabellón de Arteaga arroja anomalías por más de 22 mpd

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Pabellón de Arteaga y actual candidato del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, registró anomalías por más de 22 millones de pesos. en la cuenta pública del segundo semestre del 2017 y el primer trimestre del 2018 en al menos 33 observaciones no solventadas.

Realización de obras y compras sin la documentación legal correspondiente, pagos no justificados así como omisión de pagos fiscales entre otras cuestiones señalan al perredista.

Aquí varias de las más llamativas de acuerdo a copias de la revisión de las cuentas que realizó el Organo Superior de Fiscalización durante el segundo semestre del 2018.

El Clarinete cuenta con copias de la revisión de la cuentas públicas del OSFAGS respectivas.

La observación de “cuentas por cobrar“ se registraron 201 mil pesos en el apartado del Directo Municipal. Los deudores afirman que entregaron la comprobación de los pagos. Sin embargo se observó que se tiene que aclarar y comprobar legal y documentalmente el estatus de las cuentas señaladas.

La observación número 5 no solventada destaca que no se justificó legal y documentalmente el motivo por el cual no realizaron los pagos de las obligaciones fiscales del Municipio conforme lo estipula la normatividad, si bien manifiesta que “no se ha dejado de pagar los mismos“ no exhibe evidencia que demuestre su dicho.

Aquí la cantidad observada y no solventada es del orden de los 6 millones 184 mil 300 pesos.

En la Observación número 8 No solventada es del orden de 29 mil 900 pesos por concepto de “Apoyo a personas que desarrollan actividades en diferentes escuelas“ y pese a que existe como comprobante firma y copia de credencial de elector, no se especifica la cantidad entregada a cada persona.

En la Observación No Solventada número 5 con relación al FOFIN -001/17 se detalla la construcción de un estadio de futbol americano con pasto sintético y vestidores para jugadores, gradas para espectadores, cubierta para gradas, estacionamiento, iluminación, que está situado en la calle Alfonso Bernal Sahagún y que tendría un costo de 6 millones 491 mil 121 pesos. Sin embargo se presentaron facturas con diferencias por 1 millón 642 mil 69 pesos.

Por tal motivo se violaron los artículos 29 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, el artículo 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entre otros.

Se solicita exhibir los comprobantes con requisitos fiscales que amparen las diferencias señaladas en la presente observación.

Así mismo se pagaron en exceso 41 mil 528 pesos en obras de alumbrado, pavimentación y alcantarillado en el expediente unitario de las obras de FISM/003/17.

Lo mismo que 172 mil pesos en obras similares.

Además de otra observación no solventada la número 6 del FISM-008/17 correspondiente al suministro, colocación e instalación de fosas sépticas prefabricadas de mil litros cada una en la comunidad El Pedernal Segundo donde se pagó en exceso 311 mil 294 pesos.

La observación no solventada en marzo del 2018 se pagó en exceso 3 millones 326 mil 118 pesos, para pago de obras en la lateral del puente que se ubica al entronque con el municipio de San José de Gracia en la carretera federal 45 norte, donde no se contaba con el permiso correspondiente ni mucho menos la justificación legal. Por tal motivo se solicita la reintegración de esos recursos a la Hacienda Pública.

En la Observación No Solventada número 2 se detectaron diferencias en una obra con la licitación pública nacional MPA-001-17 POR 11 millones 206 mil 946 pesos, donde no se sujetaron a lo señalado en la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de Aguascalientes, derivado de qué no se registró cómo obra y en este caso debió ser mixta ya que contiene una parte por contrato y otra por administración directa.

La observación no solventada destaca que se debió justificar legal y documentalmente el motivo por el cual se omitió registrar los trabajos como obra Mixta.

Aquí no se presentaron además los costos de mercado del cuál se desprenda las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien a efecto de obtener las mejores condiciones para el municipio.

Tampoco existen reportes documentales de los laboratorios que demuestren la calidad de los materiales de la obra.

Así también se adquirió un camión recolector de basura por 1 millón 744 mil 897 y no se cuenta con la documentación comprobatoria del procedimiento de adquisición mediante el cual se realizó la compra, ni comprobante que reúna requisitos fiscales.