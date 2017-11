Adicciones, principal problema de estudiantes de preparatoria

Redacción

El uso de sustancias como el alcohol y otras drogas, es el principal problema que enfrentan en general los jóvenes estudiantes del nivel medio superior en Aguascalientes, reveló el catedrático investigador de la UAA, Francisco Pedroza.

Ademas detalló que éste no es el principal problema, sino la constante búsqueda de nuevas formas de intoxicarse, solo por intoxicarse de la manera más inmediata.

“Antes el adolescente consumía con sus amigos y parecía que estaban en una reunión y no había ningún problema, ahora el consumo no se queda ahí, sino que sale de este tiempo de situaciones, hay problemas de accidentes automovilísticos graves, incluso los adolescentes buscan nuevas formas de intoxicarse, generalmente que ya no importa tanto la convivencia con los amigos, sino ahora lo que importa es la intoxicación inmediata, por ejemplo con el alcohol, hay muchas practicas, por ejemplo que dejan de consumir alimentos para de manera inmediata llegar a embriagarse, por eso justamente esa búsqueda de concientización”.