Adeudos de Veracruz pararían la Liga MX

FutbolTotal

Veracruz.-El equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz se encuentra inmerso en un problema grave de resultados y está encaminado al descenso con una de las peores rachas sin poder ganar dentro del torneo azteca, aunado a ello, ahora la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) está buscando parar la Liga MX debido a los adeudos que hay con los futbolistas, pues deben meses de salario, tanto al equipo varonil, femenil, parte del cuerpo técnico e incluso fuerzas básicas.

De acuerdo con la cadena de ESPN, fuentes anónimas supuestamente del Veracruz y de la AMFpro revelaron varios secretos que al interior del equipo Veracruz no quieren que se descubran y es que además de los adeudos de tres meses de sueldo, los tendrían hasta cierto punto ‘amenazados’ para que no revelen nada a la luz pública pero encontraron la forma de hacerlo sin que nadie lo sepa.

La misma fuente indica que los jugadores del primer equipo varonil les deben alrededor de 3 meses de salario, a un par de refuerzos les deben 3 y medio, al equipo femenil 2 más y 4 a las fuerzas básicas, debido a esta razón la AMFpro no aguantará más que se sigan sucediendo estas injusticias y por esta razón tienen en mente detener la Liga MX debido a que no es posible un funcionamiento así.

Por otro lado, el mismo reporte no establece que sea en su totalidad a todos los miembros de los equipos ya mencionados, pues hay elementos que no se han quejado al respecto del retraso en los pagos, por lo que podría ser un adeudo parcial. Mientras que el estratega, Enrique Meza, quien recientemente anunció su salida del Veracruz, dijo públicamente que no hay adeudos en el equipo, algo que molestó a miembros de la AMFpro ya que según dicen él está enterado de todo.

En el caso de otros jugadores, ya se habían expresado públicamente sobre los adeudos pero hubo jugadores que negaron todo, por lo que esta sería una de las razones por las que no hablan, ya que deslegitima sus palabras. La misma fuente apunta a que Fidel Kuri Grajales, dueño del Veracruz, tendría amenazados a los jugadores, pues las fuentes anónimas aseguran que los despedirían y otras cosas más

Todas estas razones han desembocado en que la Liga MX como la FMF se reúnan con Álvaro Ortíz, Presidente de la AMFpro, para asegurar que harán algo contra Fidel Kuri y los métodos que ha estado utilizando, mientras que la segunda es que el mismo Kuri se comprometa con la Liga o con la AMFpro para que cumpla con el pago.

De esta forma, en caso de no cumplirse con lo dicho y lo que se tiene en mente, la AMFpro procederá y planean frenar por completo la Liga MX, pues no pueden permitir que jugadores sufran por estos abusos. “Si los jugadores deciden no jugar se va a parar. Eso ya se comentó entre nosotros. Si se va a parar que se pare”, sentencian.