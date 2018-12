Adelantan de 12 grandes inversiones para Ags en 2019

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para el próximo 2019 se espera la llegada al estado de por lo menos 12 grandes empresas, algunas que vendrán con millonarias inversiones, adelantó el Secretario de Desarrollo Económico, Luis Ricardo Martínez Castañeda.

“Aguascalientes cierra muy bien el 2018 y el 2019 pinta mejor, donde ya traemos de 12 a 13 proyectos de inversión nuevo, uno de ellos muy grande que ya se lo daremos a conocer”.

Aunque se reservó los montos de inversión y la generación de empleos de estas empresas, platicó que se trata no sólo de capitales en el ramo automotriz, sino de otros sectores como el agroalimentario o de tecnologías de la información entre otros, esto en una política de este gobierno de diversificar las inversiones y no apostarle a un solo sector.

En términos generales este año fue positivo para el estado con casi 20 mil empleos generados superando los 14 mil que se tienen como meta anual, mientras la Inversión Extranjera Directa alcanzo los casi 2 mil millones de dólares.

Pronosticó que aún y con los cambios que se puedan estar presentando con la llegada del nuevo gobierno en materia de políticas de inversión, en el caso de Aguascalientes no se vislumbra una baja en cuanto al número de empresas con interés de instalase en el estado.