Acusan PES al IEE-Ags de hacer encuestas mal intencionadas

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Guillermo Espinosa de los Monteros Reynoso, representante del Partido Encuentro Social (PES) en el Instituto Estatal Electoral (IEE), se mostró molesto ante el órgano que rige los procesos de elección popular en Aguascalientes, exigiéndoles poner más atención a las encuestas que publican y que muchos medios de comunicación replican.

“Insisto de la manera más atenta, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que cuando se hagan las encuestas que no haya trampas ni malas intenciones”, se quejó en la pasada sesión, lamentando que este tipo de conductas generen que el electorado no conozca la opción que su instituto presenta ante la sociedad.

Sin más, reiteró que esta solicitud se viene haciendo incluso desde finales del proceso electoral de 2016, cuando aún se ponía el antiguo símbolo de su partido, mismo que fue rechazado por el INE. “Está claro que hay un objetivo de perturbar al ciudadano para que se siga votando por la misma gente”, finalizó.