Acusan mal aprovechamiento de recursos en México

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Ismael Landin Miranda, presidente del Colegio de Médicos, declaró tajantemente que es una falacia que no haya suficientes alimentos para los hogares mexicanos, “sino que hay que usar bien la gran cantidad que tenemos disponible, lo mismo con la supuesta falta de alimentos, que también debemos usa de forma correcta con los que se cuenten”.

Precisó que es necesario dejar claro que los únicos alimentos útiles son las verduras y frutas frescas. “Tenemos 10 mil kilómetros de costa, por lo que no es posible que no tengamos pescado en la dieta cotidiana de los mexicanos. Además, tenemos frutas y verduras todo el año, por lo que no es concebible que no haya en cada mesa de los hogares de nuestro país”, comentó.

Además, apuntó que los lácteos son y siempre han sido parte complementaria de una alimentación adecuada, no el ingrediente principal de la misma. Acusó a la falta de legislación para hacer entender estos simples pasos, con tal de mejorar la salud de los mexicanos. “No hemos obligado a todas las instituciones involucradas para que cumplan con sus responsabilidades”.

Lamentó que se hayan multiplicado las acciones en pos de una mejor salud, pero no las responsabilidades de ejercerlas activamente. “Podemos difundir mucho, pero es necesario ponerlo en práctica, porque más allá de falta de recursos, es más un problema de ejercer lo que se planea”, concluyó.