Acusan de cochinos a dueños de restaurante chino en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente denuncia por manejo anti higiénico en un restaurante de comida china de la Avenida Madero, mismo que hace unos meses fue clausurado por el ISSEA por una situación similar.

Aquí el texto

“Me acerco a ustedes para contarles algo muy preocupante dure trabajando una semana en el restauran chino de la calle madero la verdad es que esa semana se me hizo eterna ya que es lamentable la manera en que manejan los alimentos en ese lugar la encargada de nombre América, lavaba los pollos con cal para quitarles el mal olor y así venderlos a los comensales en sus diferentes presentaciones.

La mezcla de harina y huevo con el que empanizan el pollo agridulce la guardan en el piso y ahí puede durar durante días sin ninguna refrigeración y sin ser tapados, al igual que las salsas para los mismos pollos tomando en cuenta que tienen plaga de cucaracha y a veces se meten y en lugar de tirarlas solo sacan al bicho y continúan usando dichas cosas.

El agua con la que se lavan los platos y cubiertos no se cambia en todo el día razón por la cual a veces no se limpian bien ya que el agua esta sucia y muy grasosa y para remediarlo les pasan un trapo para eliminar residuos sobrantes.

Les informo esto por que no es justo lo que están haciendo, muchos clientes se han reportado enfermos y aun así no hacen nada y es lamentable que se le de un trato así a las personas no es justo yo por eso renuncié por que nunca estuve de acuerdo en esa porquería y las personas deberían darse cuenta de todo, me parece que ya lo habian clausurado anteriormente y sigue trabajando sin permiso alguno.

Atentamente

Frida Valeria Calderón