Acusan al alcalde de Asientos de cobrar el agua de manera individual

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Una decena de vecinos de la comunidad de Guadalupe de Atlas, perteneciente al municipio de Asientos, se manifestaron afuera del Congreso del Estado, denunciando supuestos abusos de autoridad por parte del alcalde Lorenzo Carrillo Lara, del Partido Nueva Alianza.

Pablo Arenas, vocero del llamado Movimiento por la Democracia Popular de Asientos, manifestó que el municipio ubicado al norte del estado ya han comenzado las agresiones a quienes emiten señalamientos contra la alcaldía.

En este sentido, Arenas presentó un pliego petitorio con siete puntos en los cuales exigen que los delegados municipales no sean impuestos por el alcalde sino por la comunidad, que no sean las mismas familias quienes “viven por años del presupuesto municipal”, evitar aumentos de impuestos en agua y predial, apoyo a personas de la tercera edad, reducir el sueldo de gobernantes, informes oficiales en lo que llamaron “asambleas del pueblo” y una auditoría al ex alcalde Manuel González Mota.

“Nosotros estamos saliendo a las calles con este volante donde exponemos nuestros puntos y exigimos democracia, pues ya nos han agredido físicamente por presentar estas demandas”, manifestó.

El vocero denunció además que la alcaldía de Asientos viene cobrando recibos en el servicio de agua por integrantes de vivienda y no por domicilio, “algunos les ha llegado hasta tres recibos por una misma toma de agua y no hay apoyos a personas de la tercera edad”.

Pablo Arenas ya había encabezado una manifestación en el Congreso hace unas semanas, denunciando presunta imposición de delegados en Guadalupe de Atlas. Sin embargo, añadió que no hubo el apoyo de legisladores.

“Nos atendió el diputado (David) Nájera (del PRI) y se comprometió a hablar con el presidente municipal, pero a la fecha no ha habido respuesta. Sólo dice que no lo ha encontrado”, aclaró.