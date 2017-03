Acusan a regidor de MORENA de acoso sexual

La Silla Rota

Cuautla, Morelos.- El 8 de marzo del año pasado Marisol Camilo Luviano, trabajadora del Ayuntamiento de Cuautla, decidió romper el silencio y denunció el acoso sexual que sufrió por parte de César Salazar Zamora, regidor de Morena; desde entonces a la fecha ha enfrentado violencia institucional y social; pues hasta el pasado seis de marzo un juez dictó vinculación a proceso.

Cuautla es uno de los ocho municipios de Morelos considerados en el decreto de Alerta de Violencia de Género, implementada desde agosto del 2015), por los altos índices de violencia contra las mujeres.

“Casi desde que inició el trienio (diciembre del 2015) Marisol, junto con otras de sus compañeras que fueron asignadas a la oficina de la regiduría de Derechos Humanos enfrentaron, enfrentaron acoso sexual por parte del regidor.

“Nos hacía insinuaciones, por separado, y nos decía deberíamos conocernos más e ir por ahí para reforzar la confianza”, recordó Marisol, ingeniera de profesión y servidora pública desde 2015.

Conforme el munícipe fue tomando confianza y asumiendo el poder que tenía por ser integrante de cabildo “el acoso fue avanzando”.

-“Me decía ¿Cuándo me las vas a dar? ¿Tú me prometiste que me las ibas a dar y que hasta un masaje me ibas a dar? y yo le decía eso no es cierto de ¿qué habla…?”.

Hasta ese 8 marzo (2016) cuando paso de las insinuaciones a la acción.

-“Me pidió que fuera a su oficina. Me dijo: ¿Marisol, puedes venir tantito? Yo entré y en ese momento él cerró la puerta, se me fue encima y ¡me agarró los pechos! Yo lo aventé y le dije que no.

Lo mismo ocurrió Katia Yoselin Ordaz Olvera, “a ella le dijo que reiteraran la confianza, le acarició la pierna en dos ocasiones y ella de levantó para salirse y le tomó de la cintura, queriéndola besar, cuenta Marisol.

El 16 de marzo ambas hicieron pública la situación que enfrentaban, tras haber obtenido algunas pruebas -como grabaciones de todo lo que el regidor les decía- presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General Estatal (FGE) en donde presentaron como testigos a dos de sus compañeros de trabajo.

“Y fue ahí donde inicio realmente un calvario”, consideró Marisol, tratando de tomar aliento.

Unos minutos después de la denuncia -ante medios de omunicación-, los cuatro fueron despedidos de manera injustificada.

Marisol y Katia fueron reubicadas, por instrucciones del edil, Tadeo Nava para evitar señalamientos por violencia institucional, en la instancia de la Mujer.

“Pero también enfrentamos a la violencia social porque la gente nos veía y decían aguas ahí vienen las problemáticas…incluso me afecto en mi vida personal”.

Marisol es soltera y vive sola y eso la vulnero más.

Al día seguirte de haber iniciado presentado la denuncia penal – con el número JCC/455/2016 por abuso sexual- “unos tipos llegaron a tocar a la puesta de mi casa a la una de la mañana”.

Violencia institucional

Posteriormente sobrevivo un largo proceso en el cual enfrentó violencia política debido a que el juez Jesús Valencia Valencia, desestimó la acusación y tras considerar que no se había configurado delito alguno porque la oficina “tiene entrada de luz” y “tuvo un comportamiento totalmente machista con sus expresiones durante la audiencia”, compartió Marisol.

La resolución del juez emitida -el 26 de octubre del 2016- fue apelada por la defensa.

Durante todo este tiempo Marisol y una de sus hermanas –la única que radica también en Cuautla- han tenido que enfrentar groserías, intimidaciones y hasta amenazas por parte de la familia del regidor.

Fue hasta el pasado 21 de febrero cuando magistrados del tercer circuito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos que revocaron la resolución dictada por Valencia Valencia y dictaron auto de vinculación a proceso en contra del regidor.

El pasado lunes 6 de marzo se llevó a cabo la audiencia adversa donde se debatiría el plazo de cierre de investigación complementaria y las imposición de las medidas cautelares.

No obstante Salazar Zamora no se presentó y un representante de su defensa legal acudió para presentar un justificante médico.

El juez estableció el próximo 16 de marzo como nueva fecha para la realización de la audiencia.

A la fecha Marisol temé por su integridad, la de su familia, la de y Katia y su abogado, “por lo que hago responsable al egidor de lo que me pueda pasar.

Lucha por nuestros derechos

“Hubo momentos en los que pensé en callar para evitarme problemas. También hubo momentos en los que me cuestione ¿En qué momento yo le di pie a que se imaginara que podía haber algo? Me he uestionado muchas cosas”, confesó, Marisol durante la entrevista.

Pero aún y cuando ha tenido que pasar por muchas cosas, “no me arrepiento por levantar la voz y ponerle un alto al regidor”, reflexionó.

Añadió “han sido muchos costos. Tiempo, energías, que en varios momentos se haya puesto en tela de juicio mi palabra, dinero en ir venir de Cuautla a Cuernavaca, mi tranquilidad pero tenía que defenderme”.

Lo que único que espera de las autoridades del TSJ “justicia”…

Y aconseja a todas las mujeres que esté enfrentado una situación similar “que no se callen, que denuncien y que defiendan sus derechos”.