Acusan a Medina Mora de desbloquear millones de pesos a ‘narcos’ y corruptos

Redacción

Ciudad de México.-Luego de su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora ha sido seriamente acusado de ser un aliado de narcotraficantes, según funcionarios federales.

Como ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear dos mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y corruptos investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, aseguró su titular, Santiago Nieto.

Denunció que “muchos jueces cercanos al ministro Medina Mora” han ordenado el desbloqueo de cuentas bancarias.“¿Qué sucede cuando se ordena el desbloqueo? Inmediatamente las personas, políticos, narcotraficantes, retiran el dinero”, expresó.

Al confirmar que denunció ante la Fiscalía General de la República a Medina Mora por lavado de dinero, el funcionario federal dijo que desde la Corte Medina Mora “cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera”, porque eso “tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior”.

Me parece, agregó, “que esa no es la función de un ministro”.

MILENIO confirmó que la UIF presentó una denuncia contra el ex ministro desde el 30 de julio, después de recibir una alerta por parte del gobierno estadunidense de movimientos y transferencias bancarias irregulares de las cuentas de Medina Mora hacia Estados Unidos y Reino Unido; entonces comenzó el rastreo en el sistema financiero, que derivó en la denuncia penal hace dos meses.

El argumento del ex ministro es “que era inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando provenía de una investigación nacional y que era constitucional cuando venía de una petición de una autoridad extranjera”, como la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

Esa tesis de Medina Mora generó este año que, de siete mil millones de pesos de cuentas bancarias bloqueadas, se hayan descongelado dos mil millones pertenecientes a “presuntos tratantes, a presuntos políticos corruptos, a presuntos narcotraficantes”.

RESPETUOSOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte sería para atender las investigaciones en su contra.

Dijo en su conferencia que en ningún momento tuvo comunicación directa con Medina Mora y en su carta de renuncia que le entregó su consejero Jurídico, Julio Scherer, no le expresó los motivos de su renuncia, pero consideró lógico que se tratara por estas acusaciones.

“¿Qué motivó renuncia? Yo considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto, y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público, nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales”.

TRAUWITZ Y COLLADO, ENTRE LOS BENEFICIADOS POR ESTOS FALLOS

El ministro Eduardo Medina Mora cayó en un enfrentamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera cuando al resolver una contradicción de tesis ordenó desbloquear cuentas de personajes como el general Eduardo León Trauwitz y el abogado Juan Collado, puso obstáculos para el congelamiento de más cuentas y advirtió que de no acatarlo, procedería la destitución de su titular, Santiago Nieto, y se ejercería acción penal en su contra.

Medina Mora dejó en su fallo una dedicatoria directa a Santiago Nieto, con la que amagaba que “de no levantar el bloqueo de la cuenta en cuestión (…) tal decisión se adoptará bajo la estricta responsabilidad de los servidores públicos correspondientes (…) y entonces se generaría una responsabilidad de índole penal en su contra” y aplicaría su destitución.

Con esta contradicción de tesis, las investigaciones por movimientos irregulares se vieron atados a estos nuevos lineamientos y se favoreció de manera directa a implicados en casos de robo de combustible y de presunta corrupción en investigaciones relacionadas con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México.

El entonces ministro respaldó la decisión de un tribunal colegiado –en el caso del general– que estableció que los bloqueos de la UIF son inconstitucionales pues “no ejerce esa facultad como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país” según el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito” y “no es válido afirmar categóricamente que la concesión de la medida cautelar tendría como consecuencia permitir que se llevaran a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, pues no contaba con más circunstancias necesarias que demostraran ese extremo”.

La UIF congeló las cuentas del ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex acusado de facilitar desde dentro el robo de combustible, sin embargo, el ministro Medina Mora ordenó el desbloqueo argumentando que la UIF no tenía elementos.

CLAVES

NOTIFICADO

León Trauwitz recibió en enero de 2019 un correo de Banjército en el que se le notificaba que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo había incluido en la lista de personas bloqueadas.

Con información de Milenio