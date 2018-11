Brota molestia en policías de Ags por falta de solidaridad a elemento caído

OES

Aguascalientes, Ags.- Tras confirmarse en las primeras horas de este domingo la muerte del policía ministerial estatal de nombre, Iván Herrera Zandate de 24 años de edad, quien fuera baleado en la cabeza el pasado 31 de octubre en la comunidad de Guadalupe de Atlas en Asientos en un operativo que lo dejó malherido, se publicaron en redes sociales la inconformidad de sus compañeros por no permitirles acudir al velorio en el municipio de Ojuelos de dónde era oriundo el elemento fallecido.

En los comentarios señalan que presuntamente fueron amenazados por el Comisario René Carrillo, así como por el comandante Omar Espino a Pineda Clave ” Puma 1″, el comandante, Omar Reyes Amador, clave “Rojo” y el comandante Téjeda.

“Pues para el coraje de la gente, la familia está muy molesta con el comisario porque no le brindaron el apoyo médico que se requería, usualmente en casos de lesiones por arma de fuego al personal se le atiende en el hospital CMQ pero a este agente le fue negado ese beneficio y lo dejaron en el área de atención pública del hospital Hidalgo.

En los últimos días ya le empezaban a negar cobertura de los medicamentos que se requerían y la familia tenía que cubrir esa necesidad, no se le brindo el apoyo necesario, ayer que falleció el agente, Rene Carrillo Durán quería que fuera velado el cuerpo en el edificio de policía ministerial para tomarse la foto y poder resaltar ante los medios y hacer creer que se le había brindado el apoyo que siempre se le negó y fingir consternación, cuando después de negarle la ayuda diciendo no haber presupuesto se la pasa gastando en borracheras y droga de no menos de 5mil pesos por noche de casi a DIARIO desde que es comisario.

Los padres molestos se negaron a tal petición por parte del comisario diciendo que no querían saber nada de la policía ministerial que dejaron morir a su hijo sin el apoyo que merecía, fue entonces que Rene Carrillo se molestó y dio la orden a uno de sus afines, Mario Rodríguez Salazar de que no se le permitiera a nadie atender al velorio que será en Ojuelos, Jalisco y quien desobedeciera esa orden se le iba a arrestar y levantar un acta por abandono del servicio.

Ni si quiera a su compañera sentimental quien también labora en el mismo lugar a quien hicieron laborar este domingo y que pese a la situación la han amenazado de castigarla severamente si asiste al velorio de su excompañero.

La mayoría del personal de PME, se encuentra en total desacuerdo y con gran indignación ante el trato que se les está dando y las amenazas que reciben por parte del comisario y de sus gatos por supuesto Rene tratara de excusar dichas acciones con el pretexto de que la familia requirió no ser molestada pero la verdad es otra, ahora ya la saben luego preguntan ¿por qué la ministerial no da resultados? ¿y el fiscal Figueroa? pues a ese señor que no sabe ponerse los pantalones lo tienen con las manos atadas y tener que sacar excusas ridículas ya que a pesar de no querer tener a rene carrillo como su comisario y de ya haberlo corrido hace unos pocos meses, el gobernador MOS le impuso al fiscal que tenía que tener a Rene de comisario y no le queda de otra más que acatar esa orden del gobernador que protege a rene a capa y espada solo porque fue su chofer durante su campaña y pues algo más ha de haber…“

Además de que se quejaron por prestarle protección los altos mandos a un cartel del narcotráfico en Aguascalientes.