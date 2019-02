Acusan a Felipe Muñoz de manera directa de tortura

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Víctima de tortura denunció de manera directa al ex Procurador del Estado, Felipe Muñoz Vázquez de estar estar detrás de estos actos que se presentaron en 2011.

En conferencia de prensa la afectada Maricela Sánchez, explicó que en su caso la tomaron como chivo expiatorio acusada de homicidio y delincuencia organizada, donde vivió un infierno el tiempo en que estuvo en la llamada casa de arraigo.

Incluso, reveló que en su momento le secuestraron a una hija y a su hermano para hacerle firmar una declaración elaborada por el propio Muñiz Vázquez, presionándola para que se declarará culpable de un hecho que no cometió.

Con lágrimas en los ojos fue relatando los aberrantes actos a la que fue sometida, donde incluso habla de que se le tenía esposada a los barrotes de una litera, donde no se le permitía bañarse, así como hubo una ocasión donde se le llevó a un gimnasio para presionarla a que firmara la denuncia, recibiendo amenazas.

Tras indicar que teme por su vida al hacer estos hechos público, pidió a la Fiscalía General del estado su protección para evitar represalias del ex Procurador o de su gente.

Mostró un documento de Amnistía Internacional donde está entre las 100 mujeres que denunciaron ante el organismo que recibieron violencia durante su arresto e interrogatorio por parte de al policía, donde el documento también apunta a que fue objeto de golpes, indultos, amenazas e inclusive sufrió un intento de asfixia con una bolsa de plástico.