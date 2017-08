Acusan a diputado suplente de MORENA en Ags de fraude y esclavitud

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Denuncian por supuesto abuso laboral a Manuel González, dirigente de la agrupación civil Movimiento Popular por la Emancipación Social (Mopes), a quien señalan por presuntamente haber contratado a 180 personas para trabajo temporal en una escuela primaria y sin entregar el pago correspondiente.

En conferencia de medios, Gabriel Olimpo Montiel Cazares, abogado de los supuestos defraudados, señaló que González les había ofrecido empleo remunerado por 1,400 pesos a la semana para labores de reparación en una escuela primaria del fraccionamiento José López Portillo, también conocido como La Barranca.

“Pero después de siete meses, no hubo pagos ni remuneraciones. Le hemos dicho que el pague a las personas y el señor me ha dicho que no le va a pagar a nadie y que le hagan como quieran”, declaró.

Montiel Cazares calculó que la demanda a González por los pagos atrasados superaría el millón 250 mil pesos.

El abogado ubicó al dirigente de Mopes como diputado suplente del actual legislador de Morena, Alejandro Mendoza Villalobos, además de formar parte del grupo político de Nora Ruvalcaba; aunque no supo explicar cuál sería la vinculación con el caso.

– ¿Dónde entra Nora Ruvalcaba en todo esto?

– Se puede dar un probable tráfico de influencias.

Montiel declaró que se ha buscado a instancias oficiales del gobierno del estado para presentar su caso; pero que hasta el momento no habían tenido respuesta.