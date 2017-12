Acusan a Belinda de abusar del Photoshop en foto en bikini

Sipse

La cantante Belinda posee una figura que resulta siempre como objeto de halagos en las redes sociales, sin embargo, una de sus más recientes fotografías publicadas en Instagram, ha generado cierta polémica por el supuesto uso de Photoshop en ella.

Aunque la intérprete de “Báilalo” se ha caracterizado por tener de un abdomen marcado, algunos usuarios de la red aseguran que en la imagen que publicó, luciendo un bikini negro –frente al mar– tiene arreglos que no favorecieron su imagen, incluso, algunos cuestionaron el hecho de que utilizara herramientas de edición, contando con un cuerpo tan bien formado, de acuerdo con el portal Quién.com.

Pese a que algunos cuestionaron la veracidad de la imagen, la mayoría de los comentarios que aparecen en ella son elogios para la cantante, quien, hasta el momento, no ha aclarado la situación.

Hace un par de día, la también actriz reveló en entrevista que por la depresión que sufrió de niña, alguna vez sí pensó en el suicidio.

“Me molestaban desde niña, me decían que si yo era la de la novela, que si como Ana tenía poderes en ‘Amigos por siempre’ yo estaba loquita. (Me decían) muchísimas cosas que me molestaban. El famoso ‘Sapito’ siempre fue como ese bullying que, como veían que me afectaba, pues se aprovechaban”, contó.