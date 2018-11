Acusa Morena falta de voluntad política para declarar Aguascalientes como estado santuario

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sigue estancada la propuesta de declarar a Aguascalientes como estado santuario de migrantes, reveló el diputado de Morena Cuauhtémoc Cardona Campos, quien cuestionó que los demás grupos parlamentarios no la han presentado ni ante el pleno, ni en la comisión de Asuntos Migratorios de la cual es presidente.

“Estamos atorados ahí todavía. Quizá ha habido falta de voluntad política de los demás grupos, pero digo que podemos caminar”, declaró en entrevistado.

– ¿Se lo han manifestado los demás grupos así?

– No, al contrario. Creo que están bien para que puedan darnos una respuesta positiva.

El presidente de la comisión de Asuntos Migratorios del Poder Legislativo de Aguascalientes descartó que se acumulen las denuncias de maltratos hacia migrantes en la entidad: “no son muchas, también hay que ser honestos. No llegan a diez en el año, pero también muchos no denuncian”.

La propuesta de declarar a Aguascalientes como estado santuario viene desde la pasada Legislatura, cuando en julio de 2017 la diputada panista Karina Eudave presentó un punto de acuerdo en el Congreso.

Por otra parte, aunque todavía no hay seguridad que la caravana migrante pase por Aguascalientes, el diputado por Morena pidió al Gobierno del Estado que brinde su apoye luego que la asistencia rebasaría la capacidad de las casas de atención.

“Esperamos que el gobierno nos apoye para ofrecerles donde se hospeden, pues las casas de atención a migrantes no tienen la capacidad para recibirlos pues son más bien pequeñas”, dijo.