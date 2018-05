Acusa Morena a MOS de repartir despensas con fines electorales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Morena Aguascalientes denunció una supuesta injerencia del gobernador panista Martín Orozco Sandoval en la actual contienda electoral.

Natzielly Rodríguez Calzada, aspirante de este partido político a diputada por el V Distrito estatal, reveló que el martes último el ejecutivo del estado participó en un acto de entrega de despensas en la colonia Constitución, ubicada al norte de la ciudad.

“Es parte de la campaña del gobernador para ver si puede subir a su candidato en el distrito (el panista Salvador Pérez)”, manifestó.

Rodríguez Calzada divulgó en su perfil de Facebook un par de videos que grabó en Constitución y en donde aparecen camionetas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (Sebideso), además de reparto de apoyos materiales. Aunque cabe mencionar que la imagen en torno a la presencia del gobernador panista en el acto, es poco nítida y sólo a la distancia cuando se aleja del lugar en una camioneta. También la morenista entrevistó a una persona del sexo masculino -quien dijo ser “ciudadano informado”- el cual le objeta que se trata de un programa oficial con un padrón registrado.

“Vemos un evento masivo de entrega de despensas en el cual está participando el gobernador, presumiendo su obra de gobierno y cuando se da cuenta que estamos transmitiendo en vivo termina el discurso y empieza a darse a la huida. En ese momento, le hablamos al secretario técnico del consejo electoral del V Distrito, para que diera fe; pero cuando llegó ya no estaba el gobernador”, adicionó Rodríguez.

Apenas el lunes último, el senador por Morena, David Monreal, descartó acusar a Orozco Sandoval de involucrarse en el proceso electoral. Pero sí le lanzó la advertencia, “que no se meta porque saldrá raspado”.

– ¿Ya se metió el gobernador a la campaña?

– Ya se metió. Anda de matraquero con sus candidatos porque no prenden y no prenden porque no han hecho su trabajo. Ahora quieren reelegirse cuando nunca regresaron, ni saben la necesidad que existe en el distrito.

Natzielly Rodríguez abundó que también tiene conocimiento de presuntas amenazas contra líderes de colonias, a fin que no apoyen la campaña de Morena: “la gente nos comentaba que tiene miedo de participar pues han sido advertidos por parte del gobierno. Yo les pedí si quieran hacer denuncia pública, pero tienen miedo”.

La aspirante de Morena recalcó que se acudirá a las instancias legales: “vamos a defender la voluntad popular y que no nos roben el triunfo con sus prácticas de siempre”.

En Aguascalientes, el proceso electoral será por la renovación de 27 diputaciones estatales.