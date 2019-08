Acusa Ivonne Ortega de traidor y fracasado a Enrique Juárez

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- En el Partido Revolucionario Institucional enfrentamos una cita con la historia y es el momento de decidir si dejamos a los mismos de siempre que se sienten los dueños del partido, o le damos el poder de decisión a las bases y con sus liderazgos transformamos al PRI.

Al estilo más vulgar y ordinario que caracteriza a la dirigencia encabezada por el principal detractor del priísmo y de las bases en Aguascalientes, Enrique Juárez, ha enviado a los propios funcionarios del partido y el mismo a tocar puertas de las seccionales y militantes del PRI para preguntar por quién van a votar este domingo 11 de agosto, si la respuesta es por AMLITO (de Morena que son los menos), toman datos personales como teléfono móvil y correo electrónico cometiendo un delito en el tenor de la protección de datos personales; si la respuesta es que votarán por Ivonne Ortega, de inmediato le indican que buscarán su nombre en el padrón priísta y les indican que no se encuentran dentro del mismo o que se encuentran en el status de en RESERVA y que no podrán votar, cuando esto es un estatus del INE y no del partido, sin limitar sus derechos partidistas y su ejercicio de voto el próximo 11 de agosto.

Estas mañas y sucias prácticas son precisamente las que orillaron a la gente a darle la espalda al PRI, son recursos que los mapaches profesionales del partido (Paco Guel y Norma Guel, Isidoro Armendáriz antes considerado Lorenista y el Jr. Carlos Lozano) ahora aplican contra la misma base priísta, esos que precisamente fueron los cuadros del partido que conjuntamente con el actual dirigente estatal, maquilaron las más dramáticas derrotas del tricolor en el estado, sin entender aun que esas prácticas de ya quedaron en el pasado y que no pueden comprar el poder de la militancia organizada.

El PRI con Alejandro Moreno, su cómplice natural en este proceso Carolina Moreira y sin escrúpulo alguno, usando todas las tretas posibles y a sus cómplices en Aguascalientes, han movilizado con engaños a lideres del partido para reclutarlos en una comida como la organizada por el sector juvenil del PRI y financiada por una diputación federal esta semana pasada.

Mientras Enrique Juárez y su pequeño servicio en el partido hacen de todo para tratar de convencer a las líderes de colonia, viendo como en cada sitio se encuentran con rechazo y con el comentario común de apoyo y decisión a favor de Ivonne Ortega, condición que los tiene desesperados y que buscan a través de sus vacas sagradas, los de apellido de abolengo y sus vástagos, generar la suficiente influencia en la percepción para cambiar la opinión generalizada de las bases, pero sus trasnochadas acciones, les comprueba que es justamente ese proceder lo que tiene harto a el priísmo de Aguascalientes y de todo el país.

La decisión ha sido tomada y no les favorece, sin embargo uno de los datos duros es que de las 74 casillas que se instalaran en Aguascalientes solo han logrado la aceptación de funcionarios en 15 mesas receptoras de votos, porque la gente le ha dado la espalda al tricolor, en Aguascalientes, la dirigencia sin compromiso de Enrique Juárez, a una semana de los comicios internos, no tiene las casillas para votar, no tiene información con respecto al proceso, y carece de la mínima idea de los tiempo y formas en que deben resolverse las etapas y los momentos formales del proceso de elección interna; la beca que ha disfrutado todo este tiempo ignorando a la militancia, tiene vencimiento y su silla ya tiene plazo y remplazo.

Por otra parte, parece que la acción de movilización que organiza la cúpula no tendrá obstáculo por el dinero, a la más rancia usanza del PRI de los setenta, ahora se plantea el acarreo y el pago de la movilización en servicios de taxi y en algunos casos pagando con vales de gasolina, operación que se realiza en las colonias con los funcionarios de partido para justificar su chamba y la permanencia en la misma, por lo que los grupos Ivonnistas arremeten invitando a aprovechar el aventón en transporte de la cúpula priista y votar por la fórmula de Ortega y Alfaro.

El llamado de Ivonne Ortega es a la base, a la militancia, a los hombres y mujeres que durante toda su vida han sido las manos de las que se ha servido la cúpula y a la que siempre prometieron regresar sin hacerlo, a la militancia a de la que se ha abusado sin devolverle al menos gratitud y mayor reconocimiento, a esa militancia leal y creyente del PRI es a la que Ivonne Ortega convoca para recuperarlo en favor de las bases, del liderazgo de las colonias y comunidades, para recuperar al PRI de las causas sociales y no clientelares; a esa militancia Ivonne Ortega le convoca a regresar a su partido y recuperarlo este 11 de agosto y sacar de raíz a la cúpula manipuladora y obsesionada con el poder para el servicio de unos cuantos.

Lic. Julio César Villaseñor Ochoa

Enlace Aguascalientes de Ivonne Ortega