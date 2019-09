Acusa Heder que López le relega para acudir a actividades de Turismo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Heder Guzmán Espejel, diputado local por Morena, se quejó de un aparente desaire para ser invitado a actividades de difusión turística del estado, pese a encabezar la comisión correspondiente en el Poder Legislativo.

Al respecto, ejemplificó en la reciente presentación del Museo de Pueblos Mágicos que fue dado a conocer la semana pasada y no fue convocado; por lo cual adelantó que buscará al Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, quien vendría a la inauguración formal del recinto programada para este jueves 12 en el municipio de Calvillo.

“No me han invitado, como pasó en la presentación del Museo de los Pueblos Mágicos, pero no importa. Vamos a acercarnos con el secretario (Torruco), pues además es mi función”, aseveró el legislador en entrevista.

– ¿Te están boicoteando?

– Me están relegando y ellos quieren hacer migas con el gobierno federal, pero es lo que no se han dado cuenta que nosotros somos gobierno.

Guzmán Espejel ha venido denunciando una presunta corrupción en las finanzas del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, señalando concretamente a su presidente honorario Jorge López Martín, quien además es Secretario de Turismo. El legislador también ha cuestionado esta doble función de un funcionario estatal.

“Lo sigo sosteniendo: hay corrupción en el Patronato y vamos a dar con los responsables”, enfatizó.