Acusa empleado del Municipio de Aguascalientes despido injustificado

Aguascalientes, Ags.- Un empleado del gobierno municipal acusó haber sido cesado de su empleo de manera injustificada y pese a tener contrato vigente se le dieron las gracias sin aparente motivo.

En entrevista con El Clarinete, Saul Esparza González ahora exempleado y que fungía como eléctrico de la Dirección de Limpia y Aseo Público, acusó en particular a una funcionaria que lo dio de baja por sus pistolas.

El denunciante explicó que no solamente él era acosado laboralmente por esta “licenciada“ de nombre Lorena Márquez quien era su superior en el área, si no también otros compañeros que sufrían por ser maltrato, empero por salvar su trabajo se quedan callados.

Esparza aseguró que se remitía a realizar su trabajo sin conflictuarse con nadie. Pero en una ocasión sus jefes inmediatos le indicaron que se fuera a el relleno sanitario a compactar basura, lo cual acató sin chistar.

Días después lo regresaron al taller donde realizaba otra vez el trabajo para el que fue contratado reparar desperfectos de los camiones de limpia, aunque le comenzaron a cambiar el horario de acuerdo a la voluntad de Márquez.

Aquí su declaración

“Yo llegue el día 7 de mayo en horario normal de 3 a 10:30 de la noche y resulta que ya no puedo checar, nuestro checador es con fotografía, resulta que al intentar pasar, (registraba la entrada) el aparato no me pasaba, sin embargo, fui con mis jefes a preguntarles sobre lo que pasaba con la máquina, los mismos me contestaron que a lo mejor era problema de la misma, por lo que ellos volvieron a intentar registrarme y luego me dijeron que yo ya estaba dado de baja.

Fui a preguntar que era lo que pasaba y nadie sabía hasta después de mucho rato un empleado de Recursos Humanos me dice ´estas dado de baja y se me había olvidado, (decirte)´ yo le pedí una razón a lo cual el contestó que no sabía que fuera a hablar con una licenciada de nombre Lorena Márquez, ella para atenderme se tardó una hora, le pregunté a ella que por que me habían dado de baja y me contestó que fuera a jurídico, por lo que al día siguiente me presenté a la sección mencionada y el que me atendió me dijo que yo no estaba ahí que mis papeles no los tenía y que lo iba a investigar“.

Regresó el miércoles 15 (de mayo otra vez) a jurídico de (la calle) Palmira, el licenciado le indicó que no arreglaban ese asunto en ese lugar, por lo que se fue a Recursos Humanos, donde fue notificado que ya no laboraba para municipio y no tenían la razón, diciéndole únicamente que le podía dar su cotización de su finiquito la cual consta de proporción de aguinaldo y la prima vacacional tras 8 años de antigüedad en municipio.

La misma joven me dijo ´si quieres demanda, o ve a arrogar a la jefa que tienes para que te de un mes o tal vez dos para que sigas trabajando mientras consigues otro empleo, argumentando que se terminó el contrato, pero el mismo fue firmado en marzo y el cual concluiría en junio, pero no fue así.

Más adelante Esparza expresó que Lorena Márquez “abusa de su poder y es muy déspota a mi no me importaba nada yo solamente iba a trabajar, solo me dedico a hacer eso y mucho menos a andar alborotando gente y eso que quede claro por que me metieron en un chisme así y eso es mi inconformidad el trato y que no me quieren pagar“.

Finalmente el área de Comunicación Social del Ayuntamiento informó que al quejoso se le liquidará conforme a derecho.