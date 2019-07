Acusa Ávila “dolo y mala fe” del INE contra Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Arturo Ávila Anaya, ex candidato de Morena por la alcaldía de Aguascalientes, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de aplicar sanciones económicas sin justificación, luego de haber multado de forma millonaria al comité local del partido.

“Creemos que hubo dolo y mala fe del INE. Se trata de una multa fuera de lugar”, declaró el ex aspirante en conferencia de medios.

En su campaña por la alcaldía de la capital, Ávila Anaya promovió un video en el cual aparece junto al cantante Pablo Montero. Recientemente, el INE aplicó una multa por un millón de pesos a Morena Aguascalientes, justificando que la producción tuvo un costo superior a los 500 mil pesos y que habría rebasado los topes de campaña.

El ex aspirante a la alcaldía rechazó que el fallo sea definitivo: “es un proceso que no ha terminado y no se puede pagar algo que no ha terminado. Faltan las impugnaciones correspondientes”.

Arturo Ávila dijo conocer personalmente a Montero de tiempo atrás y que se trató de una donación por 40 mil pesos.

“El mismo artista dijo que él quisiera cobrar lo que dicen en el INE que cobró. A Pablo no le cotizaron. Por nuestra parte, le vemos muchas posibilidades de que ni siquiera proceda una multa”, reviró.

Por su parte, Cuitláhuac Cardona Campos, dirigente estatal de Morena, reiteró que el partido impugnará en breve la multa del INE.

En las pasadas elecciones locales, Morena se quedó en segundo lugar de las votaciones por la alcaldía de Aguascalientes que retuvo el PAN.