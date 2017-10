Acuerdan Gob-Ags y Ong trabajar para conservar arroyo de Cobos

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMAE), en coordinación con miembros del Colegio de Biólogos, Movimiento Ambiental y el Comité de Guardabosques Cobos-Parga-San Francisco, efectuó una reunión de trabajo con el propósito de establecer un proyecto de forma conjunta con la sociedad civil, para el manejo del predio denominado Rancho de los Parga y la región del Arroyo de Cobos.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros, y fue encabezada por el director de Ecosistemas y Recursos Naturales de la SMAE, Guillermo Llamas López, y la presidenta del Colegio de Biólogos y Movimiento Ambiental, Guadalupe Castorena Esparza.

Al respecto, Guillermo Llamas señaló que el motivo del encuentro con las organizaciones de la sociedad civil, es establecer un diálogo que permita la ejecución de un proyecto para proteger las condiciones ambientales de este importante ecosistema que se ubica en el Valle de Aguascalientes.

Explicó que en el Rancho de los Parga, el cual cuenta con cerca de 170 hectáreas y es propiedad del Gobierno del Estado, se podrán realizar acciones de Educación Ambiental para lograr sensibilizar a la población sobre la riqueza cultural y biológica que tiene este lugar.

“Destacar la importancia de que este espacio sea parte de los activos de la administración estatal, viene a favorecer nuestras intenciones y de los miembros de la sociedad, de salvaguardar la zona”, resaltó el funcionario.

Por su parte, Castorena Esparza resaltó el apoyo y voluntad que brinda el Gobierno del Estado al resguardar el área del Rancho de los Parga, lo que les permite participar en la conservación de esta zona, así como de proponer y estructurar acciones para convertirla en un espacio donde se difunda el patrimonio biológico, hidrológico y cultural con el que cuenta el lugar.

Mencionó que entre las propuestas que realizan las asociaciones civiles para la preservación del área, se encuentran los senderos interpretativos, observación de aves, talleres para niños sobre paleontología, caminatas de la era del hielo, entre otras.

“Estos trabajos se han venido desarrollando desde hace tiempo y se les puede dar continuidad; afortunadamente no necesitan de infraestructura y no impactan de manera significativa al lugar; por el contrario, su promoción favorece que la gente conozca su vegetación y fauna nativa”, concluyó la representante de las organizaciones no gubernamentales.