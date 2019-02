Acuden a apoyar a candidato a diputado “Julión Medina”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La tarde de este jueves se realizó el registro de Julio César Medina Delgado como aspirante del PAN a la candidatura por la alcaldía de la capital.

Las banderas blanquiazules, los gritos y las porras no se hicieron esperar entre los presentes a la sede del Comité Directivo Estatal del partido al norte de la ciudad, aunque las prácticas del acarreo tampoco pudieron faltar.

Personas de colonias populares fueron llevadas en camiones al evento, aunque muchas no sabían ni siquiera de que se trataba el evento, inclusive ni siquiera el nombre del aspirante a quien “supuestamente” apoyan conocían.

-¿Sabe a quién viene a apoyar señora? Se cuestiona a una asistente que aparece en un video.

-A Julión Medina, responde.

Al quite sale otra mujer quien dice segura de sí misma, “con el diputado que va a venir”.

De igual forma personal de Gobierno del Estado se hizo presente al evento, mismos que hubieran pasado desapercibidos si no es porque se les olvido quitarse el chaleco con el logotipo y el lema que distingue a la administración del jefe del ejecutivo Martín Orozco Sandoval que dice : “Contigo al 100”.