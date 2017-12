Actriz Porno se suicidó por acoso en Twitter

Publimetro

Mercedes Grabowski, conocida como August Ames en el cine para adultos, fue hallada muerta en su residencia en California el pasado martes.

Aunque el forense del condado de Ventura en California certificó su deceso por asfixia, según el portal The Blast, se asegura que la actriz se suicidó ahorcándose debido a las críticas y acoso en redes sociales que sufrió días antes de su muerte.

Y es que, de acuerdo con varios medios internacionales, la actriz se rehusó a rodar una escena en una película para adultos con un actor que había hecho porno gay. Por lo que en los últimos días había tenido que defenderse de bullying en la red.

“No es homofobia. La mayoría de chicas no graban con hombres que han hecho porno gay por seguridad. Así es como lo hago yo. No quiero poner mi cuerpo en riesgo, no conozco lo que ellos hacen en sus vidas privadas”, alegó Ames cuando trataba de defenderse en las redes sociales.

Tras ser acusada de homófoba, respondió “no voy a poner mi cuerpo en peligro” e incluso advirtió que no tenía nada en contra de la homosexualidad, hasta el punto de que ella misma se sentía atraída por las mujeres. Sin embargo, al día siguiente tuvo que seguir defendiéndose, bajo el argumento de que no tenía nada porque disculparse.

La polémica se encendió al grado que, justo antes de su muerte, Ames se despidió con un tuit que sentenciaba: “Que se jodan todos”.

Su esposo, el director Kevin Moore, confirmó la noticia: “Era la persona más buena que nunca conocí y representaba todo para mí”.

August Ames participó en 270 películas porno desde que alcanzó la celebridad en la industria a los 19 años; encumbrándose como la novena pornstar más popular en el servicio de videos xxx Pornhub. Ganó dos premios AVN, considerados como los Oscar del porno.