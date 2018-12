Actriz de ‘Patito Feo’ denuncio el abuso sexual de su compañero de elenco

La denuncia fue dada a conocer en Buenos aires en una rueda de prensa protagonizada por decenas de mujeres del colectivo “Actrices Argentinas”, para criticar las situaciones de abuso que se viven en el gremio.

Sin embargo compartió su testimonio a través de un video. Con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas, Thelma relató con detalles el momento en el que Darthés abuso de ella al interior de un hotel.

me da tanto asco pensar que mientras yo tenia 12 años y veía patito feo re feliz, a thelma la estaban violando y tenía que seguir al lado de este viejo asqueroso #MiraComoNosPonemos — w a l o 🍒 (@vvaleber) December 11, 2018

Me pongo a pensar que mientras veia Patito Feo feliz, Thelma sufria por culpa de este hdp!!!

Tiene que pagar por todo lo que hizo, no estás sola Thelma.#SEVAACAER💚#MiraComoNosPonemos pic.twitter.com/d5kC77pua5 — Nina 💚 (@VignaQueenBts1) December 11, 2018

“En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, ‘mirá cómo me pones”.

Con esas palabras la actriz se unió al movimiento #Mirácómonosponemos, al que pertenecen diversas figuras políticas femeninas que están en la lucha contra este tipo de casos en Argentina.