Actriz de Harry Potter roba suspiros al posar desnuda para Playboy

Redacción

Estados Unidos.- La joven actriz Scarlett Byrne es conocida por haber dado vida a ‘Pansy Parkinson’ en algunos momentos de las películas de la saga ‘Harry Potter’.

Ahora seguirá encantando a sus seguidores, pero por el desnudo artístico que saldrá en las páginas de Playboy .

Byrne se luce en una hermosa foto en blanco y negro, mientras la cubre a media una sábana de seda.

Anteriormente rumores aseguraron que debido a una escena donde aparecía sin sostén en la película ‘Lake Placid: The Final Chapter’, fue decisivo para que no fuera parte del elenco en ‘Harry Potter And The Deathly Hallows’.

La aparición de Scarlett Byrne se dará en el número marzo/abril de este 2017, con el cual se confirma que las mujeres desnudas han vuelto a la revista para caballeros.

La estrella central de esa edición es Elizabeth Elam.