Actor mexicano fue reemplazado en una serie de DC Cómics

Redacción

Un famoso actor mexicano fue partícipe de una de las series de DC Cómics, sin embargo, su rol dentro de la serie no duró mucho tiempo, ya que fue reemplazado por una estrella de Estados Unidos.

Se trató de Bruno Bichir, quien en un inicio interpretó a Chief de Doom Patrol, en la serie Titans. Aunque Bichir apareció en el episodio de Titans, al estrenarse la serie en Estados Unidos el personaje ahora era interpretado por Timothy Dalton.

Este cambio tan repentino no hizo muy feliz al mexicano, quien en una entrevista con Excélsior, señaló: “Buscaron estrellas y, en ese sentido, no es que esté feliz, porque fue muy triste que no sea estrella en EU y me reemplacen para este proyecto”.

En definitiva, el actor mostró que sufrió un golpe emocional al ser reemplazado como personaje para DC.

Con información de Fayer Wayer