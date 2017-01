Activan 11 centros de acopio en el municipio capital para recibir árboles navideños

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pone en marcha la Secretaría de Servicios Públicos el programa anual de acopio de árboles navideños naturales, mismos que serán aprovechados en la fabricación de composta para nutrir las áreas verdes de la ciudad.

Héctor Eduardo Anaya Pérez, titular de la dependencia anunció que por indicación de la alcaldesa Tere Jiménez, los once centros de acopio municipales ubicados en los estacionamientos de centros comerciales, así como el Punto Limpio del Centro de Transferencia Morelos y las instalaciones del Vivero Municipal, ya se encuentran dispuestos para recibirlos durante los meses de enero y febrero.

“De acuerdo a un análisis que hemos realizado, se calcula que en Aguascalientes por lo menos 2 mil hogares son adornados con árboles naturales y precisamente por ello queremos coadyuvar con esta campaña anual de acopio para que una vez desinstalado este tipo de adorno navideño se nos entregue y pueda ser aprovechado para la fertilización de áreas verdes, con lo que estaríamos devolviéndole a la tierra lo que ella aporta a nuestro medio ambiente”.

Se dijo satisfecho de la participación ciudadana que se ha sumado a estas acciones desde hace un par de años, tomando conciencia de los beneficios ambientales que se generan.

Según el historial en 2014 se recibieron 571 árboles, en 2015, 622 y en 2016, mil 56, por lo que en 2017 se espera superar la última cifra.

“Con estos residuos estamos elaborando en el Vivero Municipal en promedio 100 toneladas de composta, que se suman a las cerca de 2 mil toneladas que producimos anualmente con los residuos de poda que se recogen ordinariamente en diferentes puntos de la ciudad durante todo el año”.

Héctor Anaya, insistió en la importancia de no depositar los pinos en los contenedores, en sus alrededores o lotes baldíos, ya que esto genera otro tipo de problemáticas como el averío de los camiones compactadores o la proliferación de fauna nociva, además pudieran provocarse incendios.

“Los camiones compactadores no tienen las condiciones mecánicas para recolectar este tipo de materiales, y los operadores de los mismos tienen la indicación de no levantarlos para evitar afectaciones al sistema hidráulico de los camiones, por lo que insistimos en que no se dejen en los contenedores o en la vía pública”.

Cabe hacer mención que los centros de acopio se encuentran en calle Carmelita Martín del Campo de la colonia Primo Verdad, estacionamientos de los centros comerciales Plaza Universidad, Mercado Soriana de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aurrera Santa Anita, Comercial Mexicana de Casa Blanca, El Dorado y Plaza San Marcos; parques Ojocaliente I, Canteras de San Javier y Miguel Hidalgo; explanada de la Delegación Morelos, así como en el Punto Limpio ubicado en la esquina de las calles 30 de Septiembre y 30 de Julio del fraccionamiento Morelos II y en el Vivero Municipal con domicilio en la avenida Alcaldes, sin número, a un costado del Parque México.

Por último, puso a disposición de personas de la tercera edad o con alguna discapacidad física a quienes se les dificulte el traslado, el número telefónico 912 23 33, para solicitar la recolección a domicilio.