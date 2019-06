Jacky Bracamontes cuenta cómo fue su duelo tras la pérdida de su bebé

TVNotas

Ciudad de México.-De todos es sabido que, en el 2013, Jacqueline Bracamontes vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, pues debido a que uno de los dos bebés que esperaba sufrió muerte intrauterina.

Ahora, y por medio de la emisión Netas Divinas, la conductora volvió abrir su corazón y contó esa parte de su vida, y dejó en claro que en más de una ocasión se cuestionó por qué le tenía que pasar eso a ella.

Todo comenzó por que en el programa pidieron contarán anécdotas, por lo que Jacky dijo: ”algo que hago con mis hijas, por las noches, es contar anécdotas, mi hija mayor me dijo: ‘mamá cuéntame la anécdota de cuándo yo nací”.

Mencionó que ella se sentía muy tranquila y comenzó a platicar todo, pero luego comenzó ”cuando me abrieron la panza, tu hermanito, que estaba ahí contigo ya había fallecido”, acto seguido quiso la menor insistió en saber por qué se murió su hermanito.

”No sé la respuesta, a veces Dios toma decisiones que no entendemos, la verdad es que no sé, pero al final lo más bonito de todo esto es que tenemos un angelito que nos cuida a todas”, ante esto la infante dijo: Ya sé, diosito se lo llevó para tener un angelito en el cielo, sino no tendríamos quien nos cuidara.

”Yo le platiqué lo que pasó cuando tenía tres años (…) pero me había pasado otra cosa, cuando fui a ver la película Coco yo lloré toda la película”.

”Cuando me enteré, cuando mi marido me platicó y yo lloré meses, todos los días, meses, y por qué a mí, por qué se lo llevó y siempre era por qué, por qué, hasta que una persona que me dijo es que ya no preguntes por qué, sino para que, pero hasta hoy no he encontrado la respuesta”.