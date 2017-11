Aceptarán aspirantes con estudios de secundaria en reclutamiento de nuevos policías

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Buscarán que el nivel académico ya no sea un impedimento tan riguroso para los aspirantes a nuevos policías del estado y del municipio. De acuerdo al regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Alejandro Monreal Dávila, con la nueva convocatoria, emitida de manera conjunta entre el gobierno del estado y del ayuntamiento, se busca flexibilizar el ingreso de nuevos policías y de esta forma cubrir el déficit de elementos que se tiene.

Uno de los elementos que se aligera es el del nivel académico ya que se permitirá el ingreso a aspirantes que tengan como máximo educación secundaria.

Declaró que en el ayuntamiento capital se tienen aproximadamente 25 lugares para integrar los grupos de reacción de la Policía Municipal, mientras que en la Policía Estatal se tiene un mayor número de vacantes para esta posición.

“La gente que tenga secundaria la vamos a canalizar al estado porque en la estatal o en otras dependencias municipales de seguridad pública todavía tienen cupo en sus grupos de reacción“.

Reiteró que el llamado es para las personas que tengan entre 18 y 40 años de edad y que consideren que cuentan con las habilidades y aptitudes para desempeñarse como policías.

“Los requisito serían pues, su certificado, medir 1.65 m. si es hombre y 1.55 m. si es mujer, tener hasta 40 años y de alguna manera los demás requisitos que son la Carta de No Antecedentes, ese tipo de cosas. Los tatuajes quedaron en que mientras no sean visibles portando el uniforme ya es válido, evidentemente en el tema de peso, no podrán exceder 10 kilogramos de peso marcado al de la norma y ahí ya van a ver algunos otros detalles de tal manera que puedan ya empezar”.