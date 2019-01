Acceso a becas de ni-nis se estarían condicionando a cambio de cuotas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El titular del Instituto de la Juventud de Aguascalientes Enrique Franco Medina, mencionó que tiene conocimiento de jóvenes que han comentado que se les han pedido cuotas para acceder a las inscripciones de ladrones para becas de “Jóvenes Construyendo el Futuro” o mejor conocidas para ni-nis.

“Conozco, aunque a mí personalmente no me llegó la denuncia, yo creo que es una situación que debe atender la autoridad correspondiente en este caso el gobierno federal”.

Consideró como prioritario que la federación revise las reglas de operación de este tipo de apoyos al no ser tan claras o no haberse dado a conocer de manera amplia a la población.

Cuestionó programas como este a jóvenes que no estudian ni trabajan, pues sería más importante crearles un vínculo de fondo y no tanto darles una beca solo por año.

Para el titular de la política juvenil en Aguascalientes se debiera apoyar más a jóvenes que generen empleo, que busquen estudiar, que tengan proyectos de emprendimiento más allá de un año.