Abre el Partido Libre de Aguascalientes su proceso de selección de candidatos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para que en Aguascalientes gobiernen verdaderos ciudadanos y que la política sea una herramienta al servicio de la gente, el Partido Libre de Aguascalientes convoca a participar en su proceso interno de selección de candidatas y candidatos rumbo a la contienda electoral 2019, en la que se renovarán los ayuntamientos de los 11 municipios de la entidad.

Emma Ramírez López, Presidenta del Comité Directivo Estatal de este instituto, informó sobre la publicación de la convocatoria y expuso que es una invitación pública y transparente con la que el Partido Libre reafirma su compromiso con la participación social, la inclusión y la pluralidad.

“Servimos a Aguascalientes y a nadie más”, enfatizó Ramírez, ya que se por ser un partido local las decisiones al interior dependen de ciudadanos libres y no de “imposiciones centralistas de un Comité Ejecutivo Nacional”.

Añadió que desde el primer día, el Partido Libre ha sido “un espacio de expresión de ideas y propuestas ciudadanas” por lo que lamentó que los partidos tradicionales opten por postular candidatos que no representan a la sociedad, sino a grupos de poder. “Por eso en el Partido Libre decimos no a la política tradicional, que es sinónimo de corrupción”.

En total, de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio, el Partido Libre de Aguascalientes busca definir 11 candidaturas a Presidente Municipal, con planillas que reunirán a un total de 12 aspirantes a Síndico y 86 a Regidor.

Al ampliar la información sobre la convocatoria, Vicente Pérez Almanza, Secretario de Comunicación del Partido Libre, resaltó que se buscan perfiles con talento, capacidad y visión para transformar la manera de hacer política, pero sobre todo mujeres y hombres con disposición y pasión para servir a los habitantes de Aguascalientes.

Enfatizó además que, si bien la invitación es para todos los ciudadanos, sean o no militantes del partido, por ningún motivo se aceptará el registro de quienes estén enfrentando procesos legales, ya que “el Partido Libre está siempre a favor de la ley y la justicia, por lo que no seremos cómplices de la ilegalidad y la corrupción”.

La presentación de solicitudes de registro de precandidatos a ocupar los cargos de elección popular se deberá realizar de manera personal del 26 al 28 de enero del 2019, ante la Comisión Estatal de Elecciones del Partido Libre, que dictaminará sobre la procedencia de las solicitudes de registro a más tardar el 31 de enero.

Será esa misma comisión el órgano responsable de vigilar y validar el procedimiento que norma la convocatoria, así como garantizar los principios rectores de imparcialidad, equidad, transparencia, certeza y legalidad en cada una de las etapas del proceso interno.

Los ciudadanos que estén interesados en conocer y participar en la convocatoria publicada por el Partido Libre, pueden consultarla en el sitio web oficial del instituto: www.partidolibreags.org, o bien solicitar una copia impresa de la misma en Casa Libre Aguascalientes, ubicada en calle Gral. Álvaro Obregón 431, en la zona centro de la ciudad de Aguascalientes.