Abiertas 70 carpetas de investigación contra policías

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Existen en la Fiscalía alrededor de 70 carpetas de investigación abiertas en contra de policías de distintas corporaciones, reveló el titular Jesús Figueroa Ortega.

Explicó que se trata de investigaciones que van desde la extorsión, abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y desaparición forzada. En esta lista se incluyen tanto a policías federales, estatales, municipales y hasta propios ministeriales quienes han sido señalados por algún delito, expresó.

Dejó en claro que la fiscalía no ve por intereses personales ni protege a nadie, por lo que sí se tiene que proceder en contra de algún elemento de cualquier corporación y de cualquier nivel se va a actuar en consecuencia.

-¿Los ministeriales que dice que están en investigación fiscal, son elementos en activo?

-Si, si.

-¿Se les corre pero se les sigue investigando, si es que eso sucediera? -No, no, eso no es una regla, ósea a la persona que está en el Cereso no se le corrió, se le cumplimentó una orden de aprehensión.

Aunque no recordó el número de elementos ministeriales en investigación, se refirió al caso más sonado del Comandante Jaime Tejada alias “Rojo”, aunque también existen de los últimos casos un par de elementos municipales presos por extorsión, advirtiendo que no habrá impunidad para nadie.