Abasto de gasolina al 90% en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Comenzó a regularizarse el abasto de gasolina en Aguascalientes al alcanzar ya niveles entre el 80 y 90%, aseguró el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz.

En términos generales se puede considerar que la entidad está ya saliendo de la crisis por desabasto que se tuvo, donde ya se puede ir a una gasolinera y cargar sin mayor problema con uno o dos vehículos haciendo fila únicamente.

¿Para la Feria de San Marcos estaría ya totalmente resuelto?

-Yo espero que ya, aunque como le digo usted puede ir a cualquier gasolinera en estos momentos durante el día y ya no hay filas, entonces si seguimos así, pues para la feria no tendremos ningún problema de abasto de combustible, ni para la ciudadanía del estado, ni para los visitantes.

Se continúa vigilando que no solo en la capital exista el suficiente combustible para abastecer la demanda, sino que también en los municipios en particular Calvillo que es el segundo municipio más demandante de combustible este regularizado el combustible, y es que fue dicho ayuntamiento el que resultó más afectado durante la crisis, donde por fortuna en estos momentos se reporta que están operando las estaciones casi de forma regular.