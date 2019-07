A un año: dos terceras partes de la población respaldan a AMLO

El Financiero

A un año de la jornada electoral en la que resultó ganador con una mayoría del 53 por ciento de los votos, Andrés Manuel López Obrador cuenta con el 66 por ciento de aprobación a su trabajo como Presidente, según lo revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada a 820 entrevistados adultos por vía telefónica.

Fuente: Especial

Según la encuesta, los que votaron por López Obrador hace un año le otorgan hoy una aprobación de 85 por ciento. En contraste, los votantes de José Antonio Meadey de Ricardo Anaya, sus principales adversarios en las urnas, le dan 40 y 35 por ciento de aprobación al presidente. Entre quienes no votaron el pasado 1 de julio, AMLO cuenta con 54 por ciento de apoyo.

Fuente: Especial

De acuerdo con la serie de encuestas de El Financiero, que en esta entrega se presentan con promedios mensuales, López Obrador tuvo niveles de aprobación por arriba de 80 por ciento en enero y febrero, de por lo menos 70 por ciento en marzo y abril, y obtuvo 67 y 66 por ciento en mayo y junio. Si bien el apoyo popular a López Obrador se mantiene alto, la mayoría de los ciudadanos opina que el país no ha cambiado desde las pasadas elecciones presidenciales.

Al preguntarles si el país está mejor o peor con López Obrador como Presidente, 27 por ciento dijo que está “mejor”, el 26 por ciento dijo que está “peor”, y el 46 por ciento afirmó que el país sigue “igual”. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía no espere mejoras con el gobierno de AMLO, a quien ratifican un apoyo mayoritario. De acuerdo con la encuesta, si hoy hubiera una consulta de revocación de mandato, el 62 por ciento de los entrevistados votaría para que López Obrador siga en el cargo, mientras que 34 por ciento preferiría que no continúe.

Fuente: Especial

Además, el estudio indica que 76 por ciento de los entrevistados está de acuerdo en que los problemas del país son culpa de los gobiernos anteriores, mientras que el 22 por ciento opina que los problemas ya son responsabilidad del gobierno de López Obrador. A un año de las elecciones, se percibe que los problemas a resolver, como inseguridad, pobreza o corrupción, vienen de atrás, y la mayoría de los ciudadanos aún ve con paciencia el accionar del gobierno de la llamada cuarta transformación durante sus primeros meses.

Fuente: Especial

Según el sondeo, varias de las acciones del presidente son populares. La Guardia Nacional cuenta con un apoyo de 61 por ciento, las medidas de austeridad cuentan con 51 por ciento de opinión positiva, y la construcción de la refinería de Dos Bocas cuenta con 48 por ciento de opiniones favorables.

Fuente: Especial

También cuentan con una evaluación positiva las consultas a mano alzada y las conferencias matutinas que el mandatario ha mantenido casi todos los días.

Fuente: Especial

Sin embargo, otras acciones del gobierno de AMLO no son tan populares, como el aeropuerto de Santa Lucía, que registra 32 por ciento de opinión favorable y 41 por ciento desfavorable. Respecto a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el 40 por ciento opina que fue una decisión correcta, frente a 51 por ciento que cree que fue un error. Pero lo más impopular sigue siendo el retiro de recursos a las estancias infantiles, que tiene 27 por ciento de opinión positiva y 61 por ciento de negativa.

Fuente: Especial

Cuando tomó posesión el 1 de diciembre, el mandatario dijo que no tenía derecho a fallar, y a ese respecto, en la encuesta se preguntó qué decepcionaría más de López Obrador: el 40 por ciento dijo que una crisis económica, 28 por ciento que se olvide de la gente pobre, 12 por ciento que permita la corrupción, 11 por ciento que aumente los impuestos y 7 por ciento que se doble ante Donald Trump.

Fuente: Especial

Así, a un año de haber sido favorecido con la mayoría de votos, AMLO cuenta con dos tercios de apoyo de la ciudadanía.

Fuente: Especial