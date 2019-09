A sus 83 años, una abuelita ha tenido sexo con más de 50 jóvenes

Redacción

Estados Unidos.-Causa revuelo en redes una abuelita en Estados Unidos que a sus 83 años ha tenido sexo con más de 50 jóvenes Tinder.

Hattie Retroage no es la típica abuelita. A sus 83 años de edad, la señora de la tercera edad se jacta de ser una cougar, una mujer que atrae la atención de hombres mucho más jóvenes que ella, pero su método para “ligar” se ha tenido que adaptar a los gustos de la generación millennial, y vaya que le ha rendido frutos.

Te recomendamos: Abuela dio a luz a su nieta para que su hijo gay pudiera ser papá

Hace ochos meses, la señora Retroage creó un perfil en Tinder, una popular aplicación para buscar pareja o armar citas. Desde entonces, la mujer de Nueva York ha tenido relaciones sexuales con, al menos, cincuenta hombres, muchos de ellos entre los veinte y treinta años de edad.

Hattie explica que los hombres de su edad ya no están interesados en citas o en sexo, ya que la gran mayoría sienten que ya lograron todo lo que querían hacer en este terreno. En cambio, entre los jóvenes hay más energía y disposición para experimentar. También hay mucha gente que manifiesta una inclinación sexual orientada hacia las personas de la tercera edad.

Así dice su perfil:

Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasión.

Si esta frase se lee como un anuncio que la gente publicaba en los clasificados de algunos periódicos, esto se debe a que la señora cuenta con años de experiencia pescando citas. ¡Y el gancho todavía funciona, incluso en Tinder!

Esta exbailarina estuvo casada con su exmarido por 25 años y admite que tuvieron “una maravillosa vida sexual”, pero desde su separación, su deseo nunca se extinguió. Así que hizo lo que mucha gente de su época haría, y publicó un anuncio en el periódico, el mismo que ahora usa en su perfil de la app.

Al inicio de su nueva vida, Hattie dijo que buscaba una relación de largo plazo, en la que pudiera establecer una conexión profunda, pero al poco tiempo se dio cuenta de lo que realmente quería, y ahora disfruta acostarse con todo tipo de hombres.

Pero su placer no se queda en la cama. Su nombre en realidad es su propia marca, y ya escribió un libro en el que relata sus experiencias románticas, titulado RETROAGE: 4 Steps to a Younger YOU! En este texto, la autodenominada cougar explica cómo el sexo y la interacción con jóvenes le ha ayudado a mantener un espíritu lleno de vida.

Con información de Noticieros Televisa.