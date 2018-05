“A Ricardo Anaya le quedan 30 días, ya no hay tiempo”: Luis Ernesto Derbez

ADN Político

Ciudad de México.- Luis Ernesto Derbez tiene una conclusión que no va a gustar al candidato presidencial Ricardo Anaya: el tiempo para crecer en las preferencias electorales y alcanzar a Andrés Manuel López Obrador simplemente ya se acabó.

Contrario a lo que afirman los líderes de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), el exsecretario de Estado —militante panista— considera que su candidato no solo no ganó el segundo debate presidencial, sino dejó ir el momento para posicionarse y esto puede tener consecuencias fatales para su campaña.

“Yo creo que se desperdició una gran oportunidad para convencer (…) le quedan 30 días, ya no hay tiempo”, dice Derbez en entrevista telefónica con ADN Político.

Hasta ahora, Anaya está en el segundo lugar de las preferencias, pero el margen que lo separa de su rival de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) es de entre 10 y 20 puntos, de acuerdo con las diferentes encuestas.

Para Derbez, a poco más de un mes de las elecciones del próximo domingo 1 de julio, esa brecha es ya casi imposible de superar.

“Yo creo que la distancia que le lleva todavía Andrés Manuel López Obrador no se va a cerrar con el resultado de este debate”, dice el actual rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). “No veo un impacto para acercarse”, agrega el académico, quien pide a sus compañeros de partido ser realistas con la situación.

A decir del exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores, Anaya tropezó en el debate porque, en lugar de explicar sus propuestas en comercio exterior, inversión, frontera y migración, optó por engancharse en discusiones con los demás candidatos.

“Francamente, yo esperaba muchísimo más de Ricardo Anaya. Yo esperaba que Ricardo en esta ocasión dejara en claro para todos los mexicanos por qué puede y debe ser presidente de México”, dice Derbez, quien en 2017 fue uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional.

“Anaya ha caído en el populismo”

Además de la oportunidad desperdiciada en el debate de Tijuana, Baja California, el exintegrante del gabinete presidencial de Vicente Fox (2000-2006) considera que otro error de Anaya ha sido empezar a lanzar ideas populistas.

“Tuvo que haberse arriesgado muchísimo más, haber hecho propuestas mucho más audaces (…) no salir con obviedades como ‘yo también quiero subir el salario mínimo’. Francamente, creo que es una pérdida tremenda de tiempo. No escucha nada, no dice nada y, desde luego, da un poco de populismo que no deberíamos estar en este momento haciendo”, dice Derbez, quien atribuye el problema a los asesores del candidato.

“Creo que parte del problema es que él tiene como su estratega central a Jorge Castañeda (también canciller con Fox). Entonces, supongo que Jorge le dirá alguna cosa. No sé muy bien qué le estará diciendo, pero eso es lo que yo supongo”, agrega.

En cuanto a los otros candidatos, Derbez considera que al menos en el tema de México en el exterior ninguno ha dado señales de tener suficiente preparación. Sobre López Obrador, estima que no sabe explicar cómo ejecutar sus propuestas. Acerca de José Antonio Meade, de Todos por México (PRI-PVEM-Panal), dice que es “el más técnico” pero no aterriza su conocimiento en planteamientos reales. Y respecto del independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, advierte que simplemente no entiende los problemas a discusión.