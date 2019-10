A nadie se persigue con la eliminación del fuero en Aguascalientes: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A nadie se persigue con la eliminación del fuero, aseguró el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval, luego de la determinación de diputados locales de frenar de momento la iniciativa enviada por el ejecutivo para un análisis más profundo.

-¿Gobernador, en el caso del Congreso local se atora el tema que usted había enviado el fuero?

-Pues es increíble, la verdad es que no tiene ninguna explicación lógica el hecho del fuero, porque es una exigencia en tres puntos (…), primero es la exigencia social; dos hay muchas iniciativas en muchos partidos incluyendo la del PAN y tres es un compromiso de campaña y del propio PAN.

Consideró que bajo estos argumentos, no es posible que actores políticos, diputados o no diputados del PAN, sean los que están frenando la iniciativa.

-¿Hay prisa porque salga o no?

-Digo (…), lla mande, yo creo que es importante que salga, pero los diputados ponen las fechas ¿no? es algo increíble que no (…), quien esté atrás de esto pues (…) ¿a qué teme?, el que nada debe, nada teme.

-¿Sospechas de alguien que está detrás?

-No, no, que se hagan los análisis políticos porque el que nada debe nada teme, yo he estado en propios momentos de juicios y no hay ningún problema, con o sin fuero me he defendido, entonces yo creo que nadie debe temer a eso.

Al final, aseveró que con o sin fuero en estos momentos hay muchas formas de caerle a un funcionario que ande mal, “y si no pregúntenle a Medina Mora ¿no?”, concluyó el mandatario panista de Aguascalientes.