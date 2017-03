A mi nadie me lee la cartilla: Mario Guevara

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este miércoles 15 de marzo se habrá de llevar a cabo la sesión de Consejo Político del PRI de Aguascalientes llegamos al evento después de la derrota con la firme convicción de construir un gran acuerdo entre las EXPRESIONES POLÍTICAS.

Para mis detractores que gustan de señalar tantas tonterías, les explico, primero a mí nadie ME LEE LA CARTILLA y mucho menos me dictan el son para tocarlo, y por lo tanto NO ME HE NEGADO A DIRIGIR LOS DESTINOS DE MI PARTIDO y por supuesto, no ante pongo mi interés personal al que definan todas las expresiones políticas.

Aclaro el tema: SI ES MI VOLUNTAD de ser DIRIGENTE de mi Partido, pero NO ES UN CAPRICHO DESMEDIDO.

No veo pleitos o atasques de expresiones, veo diferencias en el cómo se hace una concepción de la Política y por eso es mi lucha.

1. Mi lucha es dignificar la Política como la actividad humana que garantice el bienestar colectivo de la sociedad, la política debe estar al servicio de quienes menos tienen y dar seguridades de presente a una comunidad.

2. Creo firmemente que estamos en la oportunidad de dar cauce a una nueva generación de hombres y mujeres que pueden ser firmados desde los principios de éticos del ser humano, del compromiso social y de mayor profesionalismo académico, desterrar para siempre dirigencias espurias e impuestas al contento de los intereses que corrompen la dignidad de un partido.

3. Debemos restituir el tejido estructural del PRI, desplegar una gran fuerza territorial y liberar a los sectores otorgándoles autonomía plena y representación política.

4. El PRI debe ser el Partido que defienda los principios de la Revolución Mexicana, pero construyendo nuevos paradigmas en el Siglo XXI, el modelo del viejo régimen ya se agotó y urge el replanteamiento y la reforma del Estado Integral.

5. Estoy convencido en la RENOVACIÓN MORAL del PRI, que se exija el CASTIGO ejemplar de los malos militantes que abusen del poder público y del nefasto INFLUYENTISMO que tanto lacera al ciudadano.

6. Creo en la apertura total del apoyos a las causas ciudadanas y a la inclusión de candidaturas ciudadanas, sin romper con el equilibro con quienes tengan méritos como militantes y carrera partidista.

7. Me convence y alienta la construcción de un partido transformador, trasparente y que rinda cuentas, que sume a lo mejor de las expresiones políticas, en el PRI todos cuentan y cuentan mucho.

8. Es urgente la restitución y la defensa de la DIGNIDAD de las diversas expresiones políticas del interior del Estado, nunca más les debemos quitarles y arrebatarles sus espacios de participación política.

9. Somos la opción y nos vamos asumir como un Partido moderno, me convencen los gobiernos coaligados, se puede ser oposición y ser gobierno, la política es el arte de converger en la ideas, encontrar coincidencias y delinear un Proyecto Común de Estado, si logramos definir un gran pacto por Aguascalientes lograremos consolidar esta tierra como un ente de competencia global y de bienestar social.

10. Debemos dar respuestas a las exigencias de la clase trabajadora, de los campesinos, de las clases populares, jamás volver ha perder el rumbo, la vocación del PRI es netamente popular comprometido con las grandes causas, siendo promotor de la economía y un vigilante del Estado de Derecho, debemos ser en suma el partido que aliente los principios de libertad, igualada, independencia, justicia, soberanía etc.. ello con el diseño del nuevo modelo de nación y de entidad que queremos para los hijos de nuestros hijos, presentemos atención al Estado de convivencia y entendimiento de una sociedad que no viva en el encono o en la incertidumbre de los malos gobiernos.

Atte. Mario Guevara Palomino