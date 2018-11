A mayor nivel de estudios, mejores ingresos: Especialista

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Invitado para participar en el Foro Universitario de Educación Financiera Congreso Bancario Universitario denominado “Educación Financiera: Tú mejor plan” organizado por la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana que dirige el Mtro. Santiago Reinoso Velasteguí, ofreció una conferencia el Mtro. Juan Luis Ordaz Díaz, Director de Educación Financiera de Citibanamex y Coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, quien desarrolló ante alumnos de diferentes carreras el tema “La Importancia de la Educación Financiera”.

En su exposición destacó la importancia que tiene la educación financiera, cómo conocer conceptos fundamentales como el ahorro, inversión, uso correcto de créditos y presupuestos puede cambiar mucho el nivel de vida de las personas.

Señaló que en México la educación es fundamental para el desarrollo económico, está demostrado que a mayores niveles de escolaridad la probabilidad de tener mejores ingresos es más elevado, además de ser una puerta para conocer nuevos horizontes y sobre todo un mundo de oportunidades.

Apuntó que el nivel de educación financiera que tiene el mexicano promedio es bajo ya que existen algunos indicadores que muestran que solamente 1 de cada 3 personas de nuestro país tiene conocimientos de conceptos financieros básicos, entonces es difícil que vayamos a poder manejar correctamente nuestro dinero.

Compartió la importancia de tener una educación financiera destacó que hay estudios que muestran que su importancia radica en que puede ayudar al producto interno bruto de la economía, esto es superlativamente fácil de ver, justo cuando hay personas con mayor información, personas que ahorran, que invierten, estimula a las economías y el crecimiento económico, entonces de ahí radica lo que la educación financiera puede generar en una economía ; como hacerlo; “Desde niños, creo influyen mucho los papas, desafortunadamente muchos papas no tienen una adecuada educación financiera , eso lo trasladan a los hijos, y en ese sentido creo que el papel que pudieran tomar las escuelas podría ser generar contenidos y eso creo debería ser obligatorio para que desde ahí se enseñaran estos temas, porque creo logramos ser expertos en diferente materias, pero no logramos administrar adecuadamente nuestro dinero y al final todos lo usamos, diario hacemos operaciones con dinero y es algo fundamental en nuestra vida que creo deberíamos aprenderlo desde niños”.

Habló sobre los errores fundamentales que tenemos los mexicanos a la hora de tomar decisiones; dijo que son muchos los errores, uno es que no sabemos necesariamente comprar, muchas de las compras suelen ser impulsivas, una recomendación es que siempre hagamos un listado de lo que realmente necesitamos, porque muchas veces compramos cuando algo tiene descuento, o compramos por efectos emocionales, ejemplo estoy aburrido voy a la plaza y compro, estoy triste voy a la plaza y compro y a veces se dan compras de tipo imitación ejemplo, ahora que viene el buen fin voy a las tiendas y veo que mucha gente esta comprando un producto y voy y lo compro aunque no necesariamente lo requiero , uno de los principales errores que no nos permite ahorrar adecuadamente. Otro es que no se tiene un habito adecuado del ahorro, en muchos casos no ahorramos necesariamente, y esto debería ser como un habito que cada que llega nuestra quincena ahorremos el 20% de nuestro ingreso.

Dijo que otro error es que a medida que tenemos mas ingreso, contratamos mas deudas y esto son fugas de dinero que hacen que no administremos de mejor forma el dinero.

Sobre el uso de los créditos, destacó que todas las personas tenemos una capacidad para poder endeudarnos, llamada capacidad de endeudamiento que se obtiene con el total de ingresos que tenemos menos aquellos gastos que son necesarios (renta , luz, teléfono, agua, etc) y a eso descontarle como recomendación el 35%.

“Por ejemplo si yo gano 10,000 y mis gastos fijos son 6,000 me quedan 4,000, entonces mi capacidad de endeudamiento es el 35% de esos 4,000 son 1,400 entonces hay personas que no tienen capacidad de endeudamiento y aun así se endeudan, y contratan deuda pagando intereses, y esto se vuelve una bola de nieve que crece, y por eso muchas personas están endeudadas”. Subrayó.

Concluyó destacando que la Palabra ahorro es fundamental, la palabra presupuesto, la palabra créditos, usarlas adecuadamente. Todas las herramientas y productos financieros son buenos ayudan a hacer crecer el patrimonio , el crédito, la inversión, el ahorro, los seguro que ayudan a proteger los bienes, entonces todas estas herramientas fundamentales ayudan pero hay que saber usarlas de forma adecuada.