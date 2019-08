A diario se violan los estatutos de Morena Aguascalientes: Bañuelos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Morena Aguascalientes vive una división interna de cara a su proceso interno, reconoció Manuel Bañuelos Hernández, quien además advirtió de una notoria falta de cumplimiento en sus reglamentos.

“Cada día, cada hora que transcurre en Aguascalientes se violan los estatutos. Desde febrero no hay una reunión del comité ejecutivo, no se ha convocado al consejo y no hay información de la rendición de cuentas cómo lo demandan los estatutos”, denunció.

Quien fuera precandidato del partido por la alcaldía de Aguascalientes lamentó que ni siquiera hay conocimiento de parte de la militancia en torno a los próximos comicios internos y existe la posibilidad de que se mantengan los mismos consejeros vía reelección.

“La mayoría de los consejeros no cumple con los estatutos y se quieren reelegir. Son la inmensa mayoría y no deben continuar”, abundó.

Bañuelos Hernández reiteró su intención de ser dirigente local de Morena y pidió ocuparse primero de la reorganización del partido antes de pensar en las elecciones de 2021.

“Muchos quieren ser dirigentes del partido para luego ser candidatos y yo digo que primero debemos de reconstruir al partido”, enfatizó.