A Calvillo y Asientos no les interesaron recursos para turismo

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Dos de los tres municipios que tienen el nombramiento de “Pueblos Mágicos” en Aguascalientes no recibirán recursos de la Federación para la realización de proyectos para fomentar el turismo, sin embargo la responsabilidad es totalmente de ellos porque no quisieron aportar recursos propios para las obras, así lo indicó la secretaria de Turismo Estatal, Irma Medrano Parada.

La funcionaria reiteró que para que los proyectos se puedan aprobar en la Federación se deben aplicar inversiones tripartitas, es decir que los tres niveles de gobierno aporten recursos, sin embargo en el caso de Calvillo y Asientos no quisieron entrarle.

Medrano Parada aseveró que el único ayuntamiento interesado fue San José de Gracia, por lo que en los próximos meses llegarán recursos federales para los proyectos que fueron presentados a nivel central.

No obstante, mencionó que no recibir recursos en este año no tendría por qué afectar sus ingresos económicos por las actividades turísticas debido a que son dos municipios que han sabido detonar sus atractivos a nivel nacional e internacional.

Por lo pronto serán rescatados en cierto modo por el Estado además que serán acompañados en la creación de un proyecto que detone el turismo de los Pueblos Mágicos de Aguascalientes.