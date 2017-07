5 preguntas del sexo en el embarazo

El Debate

CDMX.- Sólo porque estés embarazada, no quiere decir que no puedas divertirte entre las sábanas. Sí, por más raro que suene, puedes seguir teniendo relaciones sexuales sin afectar al bebé, a menos que tu ginecólogo estrictamente lo prohíba.

La pregunta del millón es: ¿puedo tener relaciones estando embarazada? Y lo diré una y otra vez. Sí. No solamente no es malo para el bebé, sino que es recomendable para la mamá.

¿Tener sexo puede provocar un aborto natural?

El sexo no va a causar un aborto natural. Aunque estés en el primer trimestre, cuando el riesgo de aborto es mayor, tienes luz verde para hacerlo tantas veces quieras.

Pero, ojo. Si tu embarazo tiene peligro de aborto (es decir, hay manchas de sangre), deberías evitar cualquier actividad, incluyendo la sexual. De igual modo, si estás experimentando sangrado antes del nacimiento, abstente. Repito: A menos que tu doctor lo prohíba, no hay ningún problema de tener relaciones.

¿Mi libido debería ser mayor o menor?

La libido de embarazo varía de mujer a mujer, dependiendo de en qué término esté. En el primer trimestre, muchas mujeres sienten náusea, fatiga y mal humor. Pero en el segundo trimestre, la libido puede ser mayor que nunca.

Durante el último trimestre, hay mujeres que tienen muchas ganas de tener relaciones, y hay otras que ni siquiera están de humor debido al aumento de peso y fatiga. Al final del día, cada embarazo es diferente.

¿El pene puede lastimar el feto?

Lo más probable es que el pene no sea lo suficiente grande como para alcanzar la placenta, sin mencionar que hay mucha protección entre el feto y la vagina, incluyendo el cuello uterino, saco amniótico y útero. Incluso durante el último trimestre, cuando el cuello uterino está algo dilatado, la respuesta sigue siendo la misma.

¿Tener un orgasmo puede inducir el parto?

Típicamente no. Las probabilidades de que un orgasmo cause un parto prematuro son extremadamente raras. Y es que, al llegar al orgasmo, tu cuerpo libera una hormona que causa contracciones en el útero, así que es común presentar cólicos después del orgasmo.

Sin embargo, el orgasmo sí podría inducir el parto si tienes 38 semanas o más de embarazo.

¿Qué posiciones son más recomendables para mujeres embarazadas?

Posiciones que le quiten presión al útero (vaquerita o doggy style). Estar recostada puede causar una disminución de la presión arterial porque el útero crece y pesa. Aunque no es una posición que hace daño por cortos periodos de tiempo, definitivamente es incómoda.