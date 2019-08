90% de ex trabajadores de Jobar fueron reubicados a otras empresas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-90% de ex trabajadores de Industrias Jobar en Aguascalientes ya fueron reubicados hacia otras empresas, mientras un 10% o no se le localizó o bien no tuvieron interés por seguir laborando.

La Directora del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Carmen Villa Zamarripa, indicó que se tuvo contacto permanente con estas personas, mismas a las que se les apoyó para buscar acomodo en otras empresas de la entidad, entre ellas del sector automotriz, prestadoras de servicio y textiles.

“A algunas personas inclusive les fue mejor en cuanto a salario, se les pudieron mejorar sus condiciones laborales y pues les ofrecieron más, esto dependió de las ofertas que tomaron al momento de las entrevistas que les realizaron”.

La funcionaria estatal, refirió que personalmente se les estuvo buscando de manera directa a las poco más de 500 personas que fueron despedidas, sin embargo, algunas sí aceptaron el apoyo de la autoridad, mientras otras por su cuenta señalaron que ya habían buscado alternativas, encontrándose inclusive ya laborando.

Para concluir, hizo mención a que tiene conocimiento de que no hay adeudos por parte de la empresa hacia los los ahora ex trabajares, puesto que en su momento se les dieron los finiquitos conforme a la ley, por lo que en ese aspecto no hay pendientes.