80 por ciento de agua lo consumen industrias cárnica y lechera: Bernal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ocho de cada diez litros de agua en nuestro estado están siendo consumidos por industrias privadas, manifestó el ambientalista Agustín Bernal Inguanzo, alertando que no se están tomando medidas precautorias.

“El asunto del agua en Aguascalientes es gravísimo y el problema es que el 80 por ciento del agua de los mantos acuíferos se utiliza en agricultura, pero no hablamos de un campesino con su yunta de bueyes, sino agricultura que se emplea para la industria cárnica y lechera”, señaló en conferencia de medios.

Bernal Inguanzo ejemplificó que para producir un litro de leche en la entidad se consumen dos mil litros de agua, mientras que para producir un kilo de carne se destinan 15 mil litros.

“El tema tiene soluciones técnicas que pudieran ser todavía más caras, como por ejemplo empezar a usar agua no del subsuelo sino que del distrito número uno de riego”, ahondó el también integrante del Comité de Vigilancia de la Subcuenca Cobos.

Agustín Bernal reiteró de paso la presencia de grupos ecologistas para proteger las zonas ecológicas de Aguascalientes como el caso de La Pona y el Bosque de Los Cobos que están en mira de inversionistas privados.

“Si no recuperamos en Aguascalientes la mezquitera, sino recuperamos el acuífero, ya mejor despidámonos del buen clima de Aguascalientes y vamos a pedir a nuestros hijos que no tengan hijos”, recalcó.

El ambientalista participó en una conferencia donde fue presentado el encuentro por la lucha defensa del agua y el territorio, que tendrá talleres sobre medio ambiente, cortometrajes, exposiciones y presentaciones musicales, contemplado para el próximo fin de semana.