8 GRANDES tips de sexo para el hombre de pene pequeño

Para los hombres con un pene pequeño, estar frente a otra persona desnudo puede ser muy intimidante.

Y por mucho que escuchemos que el tamaño no importa, los hombres con pene pequeño pueden tener más problemas sintiéndose a gusto con sus medidas.

“Existen personas que prefieren penes de cierta medida y otras que prefieren penes pequeños”, dice Sheri Winston, educadora sexual en Kingston, Nueva York, y autora del libro Women’s Anatomy of Arousal: Secret Maps to Buried Pleasure.

“Pero para la mayoría de las personas no hay diferencia”.

Tener un pene pequeño no significa que tengas menos probabilidades de tener un orgasmo o hacer que tu pareja llegue a él.

Abajo, Winston nos da ocho tips de sexo para hombres con pene pequeño, y lo que sus parejas pueden hacer para hacerlos sentir más cómodos.

1. HABLA CON TU PAREJA

Comunicación es la clave y si te sientes inseguro sobre tus partes, siempre debes hacerle saber eso a tu pareja.

“Una increíble manera de comenzar esta conversación es así: ‘Esto es algo muy difícil de hablar para mí’, dice Winston. “Empieza diciendo la verdad y cómo te sientes”.

2. SI ERES LA PAREJA, COMPRENDE

Recuérdalo, este no es un tema fácil para hablar y tu respuesta no debería ser humorística.

“La manera en la que tu pareja responde, es cómo lo está tomando”, dice Winston.

Como la persona que recibe la noticia, asegúrate de que tu hombre comprenda que no te importa, y que sí quieres tener relaciones sexuales con él.

3. PRUEBA OTROS MÉTODOS PARA LLEGAR AL ORGASMO

El sexo no siempre tiene que tratarse de anal o vaginal. Para los hombres con pene pequeño, el sexo oral y la masturbación son otra buena arma, dice Winston.

“Si estamos buscando gran placer y conexión, esta es la mejor forma de lograrlo”.

4. EL TAMAÑO EN VERDAD NO IMPORTA

Existen personas que prefieren penes de cierta medida, dice Winston, pero a la mayoría de los hombres y mujeres no les importa.

“No te claves con las medidas, en primer lugar. Incluso si estás con alguien que prefiere penes de cierta medida, esto no debería importar”, asegura.

Algunos hombres y mujeres prefieren penes pequeños. Y para las parejas heterosexuales, recuerda, la vagina es elástica, así que deja de preocuparte.

“El tamaño no es tan importante como lo ha hecho parecer el porno”.

5. LA MAYORÍA DE LAS MUJERES NO LLEGAN AL ORGASMO CON UN PENE

Deja de ponerle tanta presión a tu pene. Muchas mujeres necesitan mucha más ayuda para llegar al orgasmo, dice Winston.

“Si eres hombres y estás teniendo sexo heterosexual, y ella no está llegando al orgasmo, es porque la mayoría de las mujeres no llegan con sólo penetración”.

Intenta estimular el clítoris.

6. ÁBRETE

Cuando se refiere a relaciones sexuales, los hombres con pene pequeño tienen más posibilidades de entrar (y la manera de entrar) cuando las mujeres y hombres abren sus piernas, dice Winston.

“Las posiciones de la pelvis elevada y las piernas bien abiertas serán las mejores para ir más profundo”.

Para sexo anal, es mejor si quien recibe tiene el trasero al aire. Y si están acostados (con las piernas abiertas) es bueno poner una almohada debajo del trasero para dirigir la entrada del pene.

7. ALGUNAS POSICIONES SON MEJORES QUE OTRAS

Winston recomienda esta posición para los hombres con pene pequeño:

Para la vagina o el ano, el hombre se acuesta de lado y quien recibe se acomoda para que el pene entre.

8. DESPACITO

Esto no es una carrera.

“El porno siempre es vigoroso, lo que puede ser bueno, pero esto es para quienes no están explorando lo sutil y fácil del sexo”.

Toma las cosas con calma, habla sobre cómo te sientes y trata de intimar más.