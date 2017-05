8 cosas que todos deberían saber sobre el sexo durante tu periodo

CDMX.- Cuando quieres tener sexo, lo único que deseas es que nada allá abajo te haga sentir incómoda.

Por suerte para muchas mujeres, estar en su período es sólo una cuestión de cambiar las sábanas, en lugar de no tener sexo en lo absoluto. Pero para aquellos que todavía no se animan, sólo recuerden que estamos hablando de abstinencia regular lo cual requiere una seria reconsideración.

Especialmente si estás en una relación del mismo sexo y sus ciclos no se han sincronizado, las damas podrían estar gastando el 50% de cada mes en celibato. Y nadie tiene tiempo para eso.

Así que hemos hecho la investigación para ti y te compartimos las ocho cosas que todos necesitamos saber si planeas reemplazar ese tampón con otra cosa.

Definitivamente puedes tener relaciones sexuales en tu período.

Para la gente que se pregunta si pueden tener sexo en su período, la respuesta corta es: sí. Sí, puedes tener sexo en su período.

Siguen existiendo mitos alrededor del sexo durante el período- en Polonia el tabú es tan grande que existe un viejo cuento en el que asegura las esposas pueden matar realmente a pareja sólo teniendo sexo durante su período.

Y mientras que algunas mujeres pueden optar por esperar hasta que hayan terminado porque se sienten incómodas, están adoloridas o porque se oponen por motivos religiosos, no hay nada que te detenga si es eso lo que quieres hacer.

No eres la única mujer que tiene sexo durante su periodo

Tal vez no hay sorpresa aunque no se han realizado muchos estudios en esta área, pero se han realizado encuestas anecdóticas, donde se encontró que el 55% considera el sexo en períodos “totalmente natural” o incluso “impresionante”. Entonces, ¿qué esperas? Todos los demás ya están a bordo.

No hay nada de qué avergonzarse.

Una encuesta de ActionAid de 2016 arrojó que una de cada tres mujeres británicas todavía se sienten avergonzadas por sus períodos, y una encuesta Bodyform, proporcionada exclusivamente a The Huffington Post UK, encontró que dos de cada cinco mujeres consideran la menstruación como “sucia”, “vergonzosa” o “perjudicial para la vida cotidiana”.

Por lo tanto, no es una sorpresa que muchas mujeres se sientan avergonzadas por la perspectiva que las cosas se pongan un poco ‘sucias’; pero realmente no hay razón por la que debas sentirte apenada, (especialmente con tu pareja), ya que se trata de una función corporal.

Además, no olvidemos que hay muchos otros fluidos corporales involucrados en el sexo.

Si no quieres, también es totalmente comprensible.

Muchas mujeres experimentan malestar físico como inflamación o dolores y no quieren empeorar las cosas. Según la doctora Helen Webberley, la especialista en farmacia en línea de Oxford, es “perfectamente normal experimentar inflamación” en este momento.

“A medida que aumentan los niveles de estrógeno y progesterona puede aumentar la retención de líquidos. Cuanta menos grasa corporal tiene una persona alrededor de su estómago, más pronunciada será la inflamación”, dijo a The Huffington Post UK.

Si no lo intentas, nunca sabrás si te gusta.

Es posible que hayas decidido que tu menstruación asustará a tu pareja, por lo que ni siquiera vale la pena considerar si tú misma lo disfrutarías; no obstante, la encuesta mencionada previamente mostró que el 30% de las personas que participaron (es decir, hombres y mujeres) están realmente interesados ​​en tener más sexo durante el período de la mujer.

Así que no sólo es que a tu pareja realmente no le importa, puede ser incluso que quieran intentarlo alguna vez (después de todo, tener confianza sobre su cuerpo y sobre sí mismo es lo más sexy que alguien puede hacer). Así que la próxima vez que no estés segura de si pasarlo como un dolor de cabeza, recuerde que tu pareja puede estar interesada en probar nuevas cosas.

Todavía puede quedar embarazada, así que no se quede el condón.

Muchas personas que tienen relaciones sexuales en su período no consideran el embarazo un problema (ya que literalmente una parte de su matriz se está desprendiendo), pero aún así tienen que practicar el sexo seguro.

El NHS dice: “Es poco probable, pero todavía puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales sin protección durante su período si ovula temprano. Esto se debe a que los espermatozoides pueden sobrevivir dentro del cuerpo de una mujer hasta por siete días [después de tener relaciones sexuales. Aunque el riesgo es pequeño, podría ocurrir “.

Su probabilidad de contraer una ETS es en realidad un poco mayor.

No sólo debes usar condones para prevenir embarazos durante tu período, sino aún corres el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, y éste puede ser incluso más alto.

El NHS dice: “Hay algunos riesgos asociados con tener relaciones sexuales durante la menstruación. El VIH y algunas otras infecciones de transmisión sexual se pueden transmitir más fácilmente durante el período de una mujer (tanto de la mujer al hombre y viceversa).

No es asqueroso, pero puede descontrolarse.

Así que sólo consigue una toalla y olvídate de las sábanas blancas.