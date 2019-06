70% de planteles educativos de preescolar y primaria se quedarían sin inglés

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante los recortes presupuestales del 66% de la federación, está en riesgo de que el 70% de los planteles educativos, principalmente de preescolar y primaria se queden sin clases de inglés, advirtió el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Perezchica.

El encargado de la política educativa en esta entidad, reconoció que hay una preocupación seria sobre el tema, mismo que es directamente operado por la Secretaria de Educación Pública (SEP).

“Si tenemos un problema serio, principalmente se reflejaría en el ciclo escolar 2019-2020, porque estaríamos viendo qué tanto dinero estaríamos consiguiendo para completar el ciclo, ósea, no podríamos contratar personal que solo nos cubriera de agosto a noviembre cuando se termine el presupuesto”, sentenció.

Los alumnos son la principal preocupación, considerando que es un retroceso que no se cuente con el inglés, aunque se está a la espera de que pueda haber algún ajuste desde la SEP para continuar con este programa, mismo que por cuestiones presupuestales no podría operar por sí solo el estado.